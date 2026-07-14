https://crimea.ria.ru/20260714/toplivnye-subsidii-krymu-pomogut-uderzhat-tseny-na-produkty--vlasti-1157637114.html

Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти

Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти

Федеральное субсидирование закупок топлива для Крыма будет способствовать нормализации ситуации с ценами на продукты и товары первой необходимости на... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T15:34

2026-07-14T15:34

2026-07-14T15:34

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цены и тарифы

владимир константинов

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топливо в крыму

цены в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Федеральное субсидирование закупок топлива для Крыма будет способствовать нормализации ситуации с ценами на продукты и товары первой необходимости на полуострове. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым о мерах по стабилизации ценовой ситуации в регионе.По его словам, необходимые ресурсы для урегулирования ценовой ситуации в Крыму имеются.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленностиВ Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротраслиДля Крыма создают новую систему снабжения топливом

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, цены и тарифы, владимир константинов, новости крыма, субсидии, топливо в крыму, цены в крыму