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Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти
Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти
Федеральное субсидирование закупок топлива для Крыма будет способствовать нормализации ситуации с ценами на продукты и товары первой необходимости на... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T15:34
2026-07-14T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Федеральное субсидирование закупок топлива для Крыма будет способствовать нормализации ситуации с ценами на продукты и товары первой необходимости на полуострове. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым о мерах по стабилизации ценовой ситуации в регионе.По его словам, необходимые ресурсы для урегулирования ценовой ситуации в Крыму имеются.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленностиВ Крыму создан оперативный штаб для поддержки туротраслиДля Крыма создают новую систему снабжения топливом
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Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти

Субсидии на топливо для Крыма помогут удержать рост цен на продукты – Константинов

15:34 14.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Федеральное субсидирование закупок топлива для Крыма будет способствовать нормализации ситуации с ценами на продукты и товары первой необходимости на полуострове. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым о мерах по стабилизации ценовой ситуации в регионе.
"Меры (по сдерживанию цен в Крыму – ред.) уже принимаются, например, субсидии на топливо. Самое главное, что власть сосредоточена на решении базовой проблемы ценообразования. Если она будет решена, а на это все нацелено, то цены, конечно, будут стабилизированы", – сказал Константинов.
По его словам, необходимые ресурсы для урегулирования ценовой ситуации в Крыму имеются.
"Нужно выйти из режима ЧС. Если проблема с логистикой будет решена каким бы то ни было способом, это не решит всех проблем, но решит ценовые вопросы", – добавил спикер крымского парламента.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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КрымЦены и тарифыВладимир КонстантиновНовости КрымаСубсидииТопливо в КрымуЦены в Крыму
 
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