Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти
Субсидии на топливо для Крыма помогут удержать рост цен на продукты – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Федеральное субсидирование закупок топлива для Крыма будет способствовать нормализации ситуации с ценами на продукты и товары первой необходимости на полуострове. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым о мерах по стабилизации ценовой ситуации в регионе.
"Меры (по сдерживанию цен в Крыму – ред.) уже принимаются, например, субсидии на топливо. Самое главное, что власть сосредоточена на решении базовой проблемы ценообразования. Если она будет решена, а на это все нацелено, то цены, конечно, будут стабилизированы", – сказал Константинов.
По его словам, необходимые ресурсы для урегулирования ценовой ситуации в Крыму имеются.
"Нужно выйти из режима ЧС. Если проблема с логистикой будет решена каким бы то ни было способом, это не решит всех проблем, но решит ценовые вопросы", – добавил спикер крымского парламента.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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