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Судовладельцы отрабатывают меры защиты флота из-за атак ВСУ в Азовском море - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Судовладельцы отрабатывают меры защиты флота из-за атак ВСУ в Азовском море
Судовладельцы отрабатывают меры защиты флота из-за атак ВСУ в Азовском море - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Судовладельцы отрабатывают меры защиты флота из-за атак ВСУ в Азовском море
Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T09:17
2026-07-14T09:21
азовское море
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минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать гражданские суда. Накануне в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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азовское море, новости, крым, новости крыма, минтранс россии, атаки всу
Судовладельцы отрабатывают меры защиты флота из-за атак ВСУ в Азовском море

Минтранс РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения логистики в Азовском море

09:17 14.07.2026 (обновлено: 09:21 14.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкТанкер в Керченском проливе
Танкер в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Судовладельцами отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов. В случае необходимости и с учетом оперативной обстановки во взаимодействии с профильными ведомствами и отраслевыми ассоциациями массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта", - говорится в заявлении.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать гражданские суда. Накануне в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.
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Азовское мореНовостиКрымНовости КрымаМинтранс РоссииАтаки ВСУ
 
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