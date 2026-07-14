https://crimea.ria.ru/20260714/sudovladeltsy-otrabatyvayut-mery--zaschity-flota-iz-za-atak-vsu-v-azovskom-more-1157612477.html

Судовладельцы отрабатывают меры защиты флота из-за атак ВСУ в Азовском море

Судовладельцы отрабатывают меры защиты флота из-за атак ВСУ в Азовском море - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Судовладельцы отрабатывают меры защиты флота из-за атак ВСУ в Азовском море

Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T09:17

2026-07-14T09:17

2026-07-14T09:21

азовское море

новости

крым

новости крыма

минтранс россии

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать гражданские суда. Накануне в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, новости, крым, новости крыма, минтранс россии, атаки всу