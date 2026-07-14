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Сотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Сотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
Сотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Сотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
За ночь на российскими регионами сбили 288 вражеских беспилотников, в том числе дроны уничтожены над территорией Крыма и над акваториями Азовского и Черного... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T08:41
2026-07-14T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. За ночь на российскими регионами сбили 288 вражеских беспилотников, в том числе дроны уничтожены над территорией Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июля до 08.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, пожар вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион. Также враг атаковал станицу Смоленскую и хутор Коваленко, пострадал один человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что пораженоБоевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНРКиев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон
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беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф
Сотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы России

Над Крымом и рядом регионов России сбили 288 беспилотников

08:41 14.07.2026 (обновлено: 08:42 14.07.2026)
 
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. За ночь на российскими регионами сбили 288 вражеских беспилотников, в том числе дроны уничтожены над территорией Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июля до 08.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
Кроме того, пожар вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион. Также враг атаковал станицу Смоленскую и хутор Коваленко, пострадал один человек.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаПВОМинистерство обороны РФ
 
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