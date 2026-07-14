https://crimea.ria.ru/20260714/sotni-bespilotnikov-atakovali-krym-i-drugie-regiony-rossii-1157611780.html

Сотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы России

Сотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Сотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы России

За ночь на российскими регионами сбили 288 вражеских беспилотников, в том числе дроны уничтожены над территорией Крыма и над акваториями Азовского и Черного... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T08:41

2026-07-14T08:41

2026-07-14T08:42

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

атаки всу

атаки всу на крым

новости крыма

пво

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. За ночь на российскими регионами сбили 288 вражеских беспилотников, в том числе дроны уничтожены над территорией Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июля до 08.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В ночь на вторник ВСУ предприняли масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, сообщал губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, пожар вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион. Также враг атаковал станицу Смоленскую и хутор Коваленко, пострадал один человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что пораженоБоевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНРКиев получит лицензию на производство ракет SCALP - Макрон

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф