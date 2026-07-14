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Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно
Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно
В Севастополе из-за технологического нарушения отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. Об этом сообщило предприятие... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T09:40
2026-07-14T09:40
2026-07-14T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за технологического нарушения отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. Об этом сообщило предприятие "Севастопольэнерго".Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате масштабной атаки врага на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения."На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности", – сообщил он.Губернатор призвал жителей и гостей города экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, по максимуму отключить электроприборы и не паниковать.Поздно вечером 13 июля в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Утром в понедельник в городе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеЖителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиАвария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь
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севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии, отключение воды в крыму, атаки всу на крым, энергосистема крыма
Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно
В Севастополе из-за технологического нарушения отключены от света большинство абонентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за технологического нарушения отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. Об этом сообщило предприятие "Севастопольэнерго".
"Из-за технологического нарушения задан большой объем ограничения мощности. На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности не предоставляется возможным. На данный момент отключены потребители по 1-й и 2-й очередям", – говорится в сообщении.
Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате масштабной атаки врага на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения.
"На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности", – сообщил он.
Губернатор призвал жителей и гостей города экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, по максимуму отключить электроприборы и не паниковать.
Поздно вечером 13 июля в Севастополе сняли режим
временного ограничения электроснабжения. Утром в понедельник в городе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.
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