Рейтинг@Mail.ru
Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260714/soblyudenie-grafikov-otklyucheniya-sveta-v-sevastopole-poka-ne-vozmozhno-1157613363.html
Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно
Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно
В Севастополе из-за технологического нарушения отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. Об этом сообщило предприятие... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T09:40
2026-07-14T09:40
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии
отключение воды в крыму
атаки всу на крым
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157613509_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dcc901418cd1e315f5c7f8fbbdfce2e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за технологического нарушения отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. Об этом сообщило предприятие "Севастопольэнерго".Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате масштабной атаки врага на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения."На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности", – сообщил он.Губернатор призвал жителей и гостей города экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, по максимуму отключить электроприборы и не паниковать.Поздно вечером 13 июля в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Утром в понедельник в городе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеЖителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиАвария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0e/1157613509_229:0:1189:720_1920x0_80_0_0_707c44fd6b7f6a309b1d9bfeedc8d73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии, отключение воды в крыму, атаки всу на крым, энергосистема крыма
Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно

В Севастополе из-за технологического нарушения отключены от света большинство абонентов

09:40 14.07.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за технологического нарушения отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. Об этом сообщило предприятие "Севастопольэнерго".
"Из-за технологического нарушения задан большой объем ограничения мощности. На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности не предоставляется возможным. На данный момент отключены потребители по 1-й и 2-й очередям", – говорится в сообщении.
Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате масштабной атаки врага на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения.
"На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности", – сообщил он.
Губернатор призвал жителей и гостей города экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, по максимуму отключить электроприборы и не паниковать.
Поздно вечером 13 июля в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Утром в понедельник в городе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление
Жителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареи
Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь
 
СевастопольНовости СевастополяОтключение электроэнергииОтключение воды в КрымуАтаки ВСУ на КрымЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Ситуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги
12:03Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов
12:01Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки
11:53"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России
11:44"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью
11:37Крымский мост перекрыт
11:34Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует оказание помощи людям
11:282,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ
11:19ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо
11:10В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ
11:00Пожар на Афипском нефтезаводе ликвидировали
10:46Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы России
10:44ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе
10:38С участием РФ: в Иране назвали главный фактор энергетической безопасности
10:27На ремонт гимназии №1 в Симферополе выделят еще 37 миллионов рублей
10:25Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции
10:17В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности
10:10В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля
10:05В Севастополе закрыли рейд
09:56Где в Севастополе купить бензин во вторник
Лента новостейМолния