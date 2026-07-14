https://crimea.ria.ru/20260714/soblyudenie-grafikov-otklyucheniya-sveta-v-sevastopole-poka-ne-vozmozhno-1157613363.html

Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно

Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Соблюдение графиков отключения света в Севастополе пока не возможно

В Севастополе из-за технологического нарушения отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. Об этом сообщило предприятие... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T09:40

2026-07-14T09:40

2026-07-14T09:40

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии

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атаки всу на крым

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за технологического нарушения отключена подача электроэнергии потребителям по 1-й и 2-й очередям. Об этом сообщило предприятие "Севастопольэнерго".Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате масштабной атаки врага на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения."На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности", – сообщил он.Губернатор призвал жителей и гостей города экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, по максимуму отключить электроприборы и не паниковать.Поздно вечером 13 июля в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Утром в понедельник в городе сохранялись ограничения по свету для части потребителей после серьезной аварии на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявлениеЖителям Севастополя компенсируют часть затраты на солнечные батареиАвария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также Севастополь

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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