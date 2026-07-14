https://crimea.ria.ru/20260714/situatsiya-v-dzhankoyskom-rayone-gde-zaryadit-telefony-i-snyat-dengi-1157620179.html

Ситуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги

Ситуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Ситуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги

В Джанкойском районе Крыма приняты меры по поддержке системы жизнеобеспечения в условиях нынешней ситуации на полуострове. В районе работают центры содействия... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T12:15

2026-07-14T12:15

2026-07-14T12:15

джанкой

джанкойский район

отключение электроэнергии в крыму

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/06/1155779401_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c01f6f6e5e35518e7515685059d75da4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма приняты меры по поддержке системы жизнеобеспечения в условиях нынешней ситуации на полуострове. В районе работают центры содействия населению, также можно позвонить на номера дежурно-диспетчерских служб для экстренной связи.Об организациях, отвечающих за водоснабжение, энергоснабжение, а также о работе аптек, магазинов и банкоматов – в материале РИА Новости Крым.Центры содействияВ Джанкойском районе работают специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам. Такие центры действуют ежедневно с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:- пгт Азовское, ул. Ленина, 35;- пгт Вольное, ул. Чкалова, 1;- с. Ермаково, ул. Гагарина, 1;- с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 20;- с. Заречное, ул. О. Кошевого, 10;- с. Изумрудное, ул. Свободная, 33;- с. Кондратьево, ул. Ленина, 28;- с. Крымка, ул. Школьная, 5;- с. Лобаново, ул. Гагарина, 34;- с. Луганское, пер. Центральный, 7;- с. Майское, ул. Майская, 54;- с. Маслово, ул. Ленина, 40;- с. Медведевка, ул. Ленина, 13;- с. Мирновка, ул. Интернациональная, 39;- с. Новокрымское, ул. Крымская, 37;- с. Пахаревка, ул. Титова, 24;- с. Победное, ул. Ленина, 46;- с. Просторное, ул. Первомайская, 6;- с. Роскошное, ул. Ленина, 36;- с. Рощино, ул. Чапаева, 1а;- с. Светлое, ул. Ленина, 21;- с. Стальное, ул. Ленина, 34а;- с. Табачное, ул. Гагарина, 23;- с. Целинное, ул. Калинина, 1;- с. Чайкино, ул. Ленина, 1;- с. Яркое, ул. Ленина, 10;- с. Яркое Поле, ул. Садовая, 45а;- с. Яснополянское, ул. Ленина, 30а.Где зарядить телефоныТочки бесплатной зарядки мобильных устройств работают ежедневно с 08:00 до 17:00 по адресам:- пгт Азовское, ул. Ленина, 35;- пгт Вольное, ул. Чкалова, 1;- с. Ермаково, ул. Гагарина, 1;- с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 20;- с. Заречное, ул. О. Кошевого, 10;- с. Изумрудное, ул. Свободная, 33;- с. Кондратьево, ул. Ленина, 28;- с. Крымка, ул. Школьная, 5;- с. Лобаново, ул. Гагарина, 34;- с. Луганское, пер. Центральный, 7;- с. Майское, ул. Майская, 54;- с. Маслово, ул. Ленина, 40;- с. Медведевка, ул. Ленина, 13;- с. Мирновка, ул. Интернациональная, 39;- с. Новокрымское, ул. Крымская, 37;- с. Пахаревка, ул. Титова, 24;- с. Победное, ул. Ленина, 46;- с. Просторное, ул. Первомайская, 6;- с. Роскошное, ул. Ленина, 36;- с. Рощино, ул. Чапаева, 1а;- с. Светлое, ул. Ленина, 21;- с. Стальное, ул. Ленина, 34а;- с. Табачное, ул. Гагарина, 23;- с. Целинное, ул. Калинина, 1;- с. Чайкино, ул. Ленина, 1;- с. Яркое, ул. Ленина, 10;- с. Яркое Поле, ул. Садовая, 45а;- с. Яснополянское, ул. Ленина, 30а.ВодоснабжениеПодача воды организована по графику, который составляется вечером, а на следующий день утром публикуется в чатах сельских поселений.Также организован ежедневный подвоз воды и доставка бутилированной воды в малые населенные пункты. Чтобы подать заявку на подвоз воды, нужно обратиться в администрацию сельского поселения.ГазоснабжениеЧтобы подать заявку на поставку сжиженного газа, жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться в администрацию сельского поселения.Выдача наличныхБанкоматы с возможностью выдачи наличных расположены в Джанкойском районе и Джанкое по следующим адресам:Банк "ВТБ (ПАО)"- г. Джанкой, ул. Крымская, 55 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00);- г. Джанкой, ул. Октябрьская, 63 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00);- Джанкойский район, с. Новокрымское, ул. Мира, 1;- Джанкойский район, с. Лобаново, ул. Гагарина, 17;- Джанкойский район, с. Калиновка, ул. 40 лет Победы, 4а;- Джанкойский район, с. Яркое, ул. Садовая, 24а;- Джанкойский район, с. Победное, ул. Житомирская, 112;- Джанкойский район, с. Стальное, ул. Школьная, 1а;- Джанкойский район, с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 25;- Джанкойский район, с. Медведевка, ул. Ленина, 18;- Джанкойский район, с. Светлое, ул. Ленина, 23;- Джанкойский район, пгт Вольное, ул. Токарева, 17.ПАО "Сбербанк"- г. Джанкой, ул. Ленина, 36 (пн. – пт. с 8:30 до 18:00, сб. с 8:30 до 16:30).Банк "Россия"- г. Джанкой, ул. Ленина, 65/1 – офис 2 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).АптекиВ этом перечне аптек те, в которых доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии, но при наличии интернета:- пгт Азовское, ул. Ленина, 14а;- пгт Азовское, ул. Ленина, 18б;- с. Завет-Ленинский, ул. Шевченко, 23а;- с. Заречное, ул. Ленина, 2б;- с. Победное, ул. Ленина, 1а;- с. Победное, ул. Ленина, 28а;- с. Лобаново, ул. Ленина, 2;- с. Маслово, ул. Школьная, 1а;- с. Яркое, ул. Ленина, 14;- с. Рощино, ул. Ленина, 11.Дежурно-диспетчерские службыГорячая линия администрации Джанкойского района: +7-36564-3-40-20; +7-978-908-70-07 (в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00).Единая дежурно-диспетчерская служба Джанкойского района: +7-36564-4-39-01; +7-978-868-15-80 (круглосуточно).По вопросам обеспечения водоснабжения – МУП "Райбытсервис": +7-978-900-49-88 (абон. отдел, пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Джанкойский филиал "Крымэнерго": +7-978-925-81-09; +7-978-954-43-79; +7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Джанкойский филиал "Крымгазсети": + 7-978-737-00-37; + 7-978-737-00-66 (абон. отдел, передача показаний, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличныеВыплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму

джанкой

джанкойский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, джанкойский район, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма