https://crimea.ria.ru/20260714/situatsiya-s-vodoy-gazosnabzheniem-i-magazinami-v-sovetskom-rayone-kryma-1157634940.html

Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма

Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма

В Советском районе Крыма, где есть трудности с энерго- и водоснабжением, людям оказывается максимально возможная помощь. Список мест, есть возможность зарядить... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T16:50

2026-07-14T16:50

2026-07-14T16:50

советский район

крым

новости крыма

режим чс

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136857728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_764a18b18229edda32f27f7606547577.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма, где есть трудности с энерго- и водоснабжением, людям оказывается максимально возможная помощь. Список мест, есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги подготовили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.Центры содействия Это – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам: раздача питьевой воды, помощь маломобильным гражданам.Адрес: пгт Советский, пер. Мартынова, 5 (на базе ГБУ РК "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района")График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Где зарядить электрические устройстваАдрес: пгт Советский, ул.30 лет Победы, 15График работы: круглосуточноВодоснабжениеПри отсутствии центрального водоснабжения предприятием ГУП РК "Вода Крыма" осуществляется подвоз воды по заявке. Контактный номер телефона: +7-978-010-28-05.ГУП РК "Вода Крыма":+7 -978-097-18-11 – аварийная служба (круглосуточно)0-3652-27-10-53 – приемная.График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Цех пгт Советский Белогорского филиала ГУП РК "Вода Крыма":+7-978-010-28-05 – абонентская служба; 8-800-50-60-006 (круглосуточно).График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться к главам администраций сельский поселений района или позвонить по телефонам:+7-978-267-35-11; +7-36551-9-17-95 (со стационарного телефона).Советский филиал Джанкойского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК "Крымгазсети"График работы:пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 13:00.Контактная информация администраций сельских поселений Советского района Республики Крым - по ссылкеБанкомат с возможностью выдачи наличныхВТБ – офис (пгт Советский, ул. Первомайская, 44; пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Аптека, работающая за наличный и безналичный расчет."Экономная аптека", пгт Советский, ул. Матросова, 44, время работы: ежедневно, 07:30–19:00 ; контакты: +7 (978) 908 54 69.Аптека, работающая за наличный расчет во время отключения света"Семейная аптека", пгт Советский, ул. Первомайская, дом 48, время работы: круглосуточно, контакты: +7 (978) 904-85-54, 8 (800) 600-50-60.Магазины, где можно купить продукты в период отключения электроэнергииАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылке:Телефоны дежурно-диспетчерских служб:Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС):+7-978-795-55-72; 0 (36551) 9-20-02 (круглосуточно).Горячая линия администрации Советского района:+7-978-319-76-17 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00-13:00);8-36551-9-15-30 – приемная (круглосуточно);8-36551- 9-11-09 – общий отдел (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).ГУП РК "Крымэнерго":круглосуточная горячая линия по вопросам отключения и нарушения качества электроэнергии:8-800-506-00-12 (с мобильного);0-800-506-00-12 (со стационарного);+7-978-993-69-51(для приема SMS).График работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 12:48.Советский РЭС ГУП РК "Крымэнерго":0-36551-9-15-38 – диспетчерская служба (круглосуточно).График работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 12:48.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

советский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

советский район, крым, новости крыма, режим чс, отключение электроэнергии в крыму