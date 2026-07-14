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Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов
Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов
График веерных отключений по схеме два через шесть часов вводят в Севатополе после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T12:03
2026-07-14T12:07
севастополь
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михаил развожаев
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. График веерных отключений по схеме два через шесть часов вводят в Севатополе после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на вторник ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. Воздушная тревога звучала дважды, работали ПВО и мобильные огневые группы. В Балаклавском районе ночью были сбиты пять БПЛА. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.Сейчас команда специалистов работает над тем, чтобы перестроить систему и задействовать все доступные резервы, чтобы к вечеру сократить этот разрыв и сделать переключения более редкими, добавил он.Также Развожаев попросил сократить потребление, не включать мощные приборы без острой необходимости, чтобы избежать перегрузок. Это касается как населения, так и бизнеса, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУСитуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление25 тысяч заявлений от пострадавших: как работает механизм выплат
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96
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма
Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов

Развожаев: Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов

12:03 14.07.2026 (обновлено: 12:07 14.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. График веерных отключений по схеме два через шесть часов вводят в Севатополе после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В ночь на вторник ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. Воздушная тревога звучала дважды, работали ПВО и мобильные огневые группы. В Балаклавском районе ночью были сбиты пять БПЛА. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
"Сейчас все профильные службы работают над устранением последствий, но возможности нашей энергосистемы временно ограничены. "Севастопольэнерго" вынужден ввести график веерных отключений: 2 часа со светом – 6 часов без него", – проинформировал губернатор в своем канале в МАКС.
Сейчас команда специалистов работает над тем, чтобы перестроить систему и задействовать все доступные резервы, чтобы к вечеру сократить этот разрыв и сделать переключения более редкими, добавил он.
Также Развожаев попросил сократить потребление, не включать мощные приборы без острой необходимости, чтобы избежать перегрузок. Это касается как населения, так и бизнеса, подчеркнул губернатор.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОтключение электроэнергии в КрымуКрымНовости Крыма
 
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