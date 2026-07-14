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Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов

Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов

График веерных отключений по схеме два через шесть часов вводят в Севатополе после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T12:03

2026-07-14T12:03

2026-07-14T12:07

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. График веерных отключений по схеме два через шесть часов вводят в Севатополе после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В ночь на вторник ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя, часть города осталась без электроснабжения. Воздушная тревога звучала дважды, работали ПВО и мобильные огневые группы. В Балаклавском районе ночью были сбиты пять БПЛА. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.Сейчас команда специалистов работает над тем, чтобы перестроить систему и задействовать все доступные резервы, чтобы к вечеру сократить этот разрыв и сделать переключения более редкими, добавил он.Также Развожаев попросил сократить потребление, не включать мощные приборы без острой необходимости, чтобы избежать перегрузок. Это касается как населения, так и бизнеса, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУСитуация с троллейбусами и топливом в Симферополе - мэр сделал заявление25 тысяч заявлений от пострадавших: как работает механизм выплат

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