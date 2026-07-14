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С участием РФ: в Иране назвали главный фактор энергетической безопасности
С участием РФ: в Иране назвали главный фактор энергетической безопасности - РИА Новости Крым, 14.07.2026
С участием РФ: в Иране назвали главный фактор энергетической безопасности
Всестороннее сотрудничество между Россией, Ираном и Китаем является стабилизирующим фактором в сфере энергетической безопасности и мировой торговли. Об этом в... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T10:38
2026-07-14T10:38
2026-07-14T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Всестороннее сотрудничество между Россией, Ираном и Китаем является стабилизирующим фактором в сфере энергетической безопасности и мировой торговли. Об этом в своей статье для РИА Новости заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.По словам Джалали, усиление интеграции между Россией, Ираном и Китаем, основанной на понимании пагубности однополярной системы и совместном противодействии таким инструментам давления как односторонние санкции, "является объективным отражением перехода международного порядка к многосторонности".По его мнению, стратегическое взаимодействие РФ и Ирана играет неотъемлемую роль в региональном и глобальном балансе сил, а также стабилизации безопасности и экономическом развитии.В целом же, по словам Джалали, всестороннее сотрудничество между Тегераном, Москвой и Пекином "формирует новую геометрию международной власти, основанную на стратегической рациональности", при этом является стабилизирующим фактором в сферах энергетической безопасности и мировой торговли.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия, Иран, Китай, а также некоторые другие страны, могут обсуждать идею создания площадки подсанкционных государств для противодействия незаконным рестрикциям Запада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений Китай готов к спецоперации: что Пекин показал США в ходе визита Путина
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иран, россия, китай, политика, экономика, в мире, внешняя политика
С участием РФ: в Иране назвали главный фактор энергетической безопасности
Сотрудничество РФ и Ирана является главным фактором энергетической безопасности - посол
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Всестороннее сотрудничество между Россией, Ираном и Китаем является стабилизирующим фактором в сфере энергетической безопасности и мировой торговли. Об этом в своей статье для РИА Новости заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
По словам Джалали, усиление интеграции между Россией, Ираном и Китаем, основанной на понимании пагубности однополярной системы и совместном противодействии таким инструментам давления как односторонние санкции, "является объективным отражением перехода международного порядка к многосторонности".
"Развитие всесторонних отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией как двумя ключевыми игроками является краеугольным камнем для сдерживания односторонних мер и формирования многополярного порядка", – подчеркнул Джалали.
По его мнению, стратегическое взаимодействие РФ и Ирана играет неотъемлемую роль в региональном и глобальном балансе сил, а также стабилизации безопасности и экономическом развитии.
В целом же, по словам Джалали, всестороннее сотрудничество между Тегераном, Москвой и Пекином "формирует новую геометрию международной власти, основанную на стратегической рациональности", при этом является стабилизирующим фактором в сферах энергетической безопасности и мировой торговли.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия, Иран, Китай, а также некоторые другие страны, могут обсуждать идею создания площадки подсанкционных государств для противодействия незаконным рестрикциям Запада.
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