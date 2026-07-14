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С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29"

С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29" - РИА Новости Крым, 14.07.2026

С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29"

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". На борту находится экипаж из двух россиян и американца,... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T18:08

2026-07-14T18:08

2026-07-14T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". На борту находится экипаж из двух россиян и американца, сообщает Роскосмос.Стыковка со станцией ожидается в 20:56 мск.Продолжительность новой миссии, предположительно, составит 261 сутки. В российской программе – 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую российскую ракету-носитель "Союз-5" запустили с БайконураРоссийский космонавт установил мировой рекорд в космосе11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур, новости, роскосмос, космос