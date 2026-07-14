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С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29" - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29"
С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29" - РИА Новости Крым, 14.07.2026
С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29"
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". На борту находится экипаж из двух россиян и американца,... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T18:08
2026-07-14T18:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". На борту находится экипаж из двух россиян и американца, сообщает Роскосмос.Стыковка со станцией ожидается в 20:56 мск.Продолжительность новой миссии, предположительно, составит 261 сутки. В российской программе – 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую российскую ракету-носитель "Союз-5" запустили с БайконураРоссийский космонавт установил мировой рекорд в космосе11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
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байконур, новости, роскосмос, космос
С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29"

Ракета с кораблем "Союз МС-29" стартовала с Байконура

18:08 14.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗапуск пилотируемого корабля "Союз МС-28" с космодрома Байконур
Запуск пилотируемого корабля Союз МС-28 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". На борту находится экипаж из двух россиян и американца, сообщает Роскосмос.
"В 17:47:43 мск с 31-й площадки взлетел "Союз". В экипаже — Петр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля — штатно", - говорится в сообщении.
Стыковка со станцией ожидается в 20:56 мск.
Продолжительность новой миссии, предположительно, составит 261 сутки. В российской программе – 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
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БайконурНовостиРоскосмоскосмос
 
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