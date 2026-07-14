https://crimea.ria.ru/20260714/s-baykonura-startoval-korabl-soyuz-ms-29-1157647423.html
С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29"
С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29" - РИА Новости Крым, 14.07.2026
С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29"
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". На борту находится экипаж из двух россиян и американца,... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T18:08
2026-07-14T18:08
2026-07-14T18:08
байконур
новости
роскосмос
космос
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/03/1154875656_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_d357c42c4de02db3f5a5db2bf242a733.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29". На борту находится экипаж из двух россиян и американца, сообщает Роскосмос.Стыковка со станцией ожидается в 20:56 мск.Продолжительность новой миссии, предположительно, составит 261 сутки. В российской программе – 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую российскую ракету-носитель "Союз-5" запустили с БайконураРоссийский космонавт установил мировой рекорд в космосе11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людях
байконур
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/03/1154875656_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_98d8cd10176390cd39e8b5f7a4a838b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур, новости, роскосмос, космос
С Байконура стартовал корабль "Союз МС-29"
Ракета с кораблем "Союз МС-29" стартовала с Байконура