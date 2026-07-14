https://crimea.ria.ru/20260714/rossii-i-kitay-otrabotali-sovmestnoe-otrazhenie-ataki-morskikh-dronov-vraga-1157610724.html

Россия и Китай отработали совместное отражение атаки морских дронов врага

Россия и Китай отработали совместное отражение атаки морских дронов врага - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Россия и Китай отработали совместное отражение атаки морских дронов врага

Военные моряки России и Китая отработали совместную борьбу с беспилотными системами, в частности уничтожение безэкипажных катеров, в ходе морской фазы учений... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T09:14

2026-07-14T09:14

2026-07-14T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Военные моряки России и Китая отработали совместную борьбу с беспилотными системами, в частности уничтожение безэкипажных катеров, в ходе морской фазы учений "Морское взаимодействие – 2026". Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.Для подавления условной массированной атаки использовались средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота.Кроме того, экипажи кораблей двух стран отработали совместное маневрирование и борьбу с надводными кораблями условного противника, а также противолодочные задачи и спасательные действия, добавили в ведомстве.Ранее в период проведения берегового этапа командиры кораблей и офицеры штабов совместно спланировали на картах морской этап.10 июля в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли в Желтое море для проведения морского этапа учения "Морское взаимодействие-2026".Отмечалось, что российские и китайские моряки уже поучаствовали в спортивных и культурных мероприятиях, а теперь отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы, а также потренируются выполнять совместные спасательные действия."Особое внимание будет уделено совместному противодействию робототехническим комплексам и другим современным угрозам на море", – отметили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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учения, россия, китай, военно-морской флот рф, тихоокеанский флот, новости, армия и флот