https://crimea.ria.ru/20260714/rebenok-na-velosipede-popal-pod-kolesa-inomarki-v-sevastopole-1157634526.html

Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе

Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе

10-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Севастополе. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе. 67-летняя женщина за рулем Mitsubishi наехала на ребенка,... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T17:24

2026-07-14T17:24

2026-07-14T17:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Севастополе. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе. 67-летняя женщина за рулем Mitsubishi наехала на ребенка, который пересекал дорогу на двухколесном по "зебре". Об этом сообщили в полиции Севастополя. В момент ДТП питание светофорного объекта было отключено.И отметили, что несовершеннолетний управлял велосипедом без шлема и защитной экипировки, которые могли бы минимизировать травмы. Состояние опьянения у водителя иномарки не установлено, также сообщили правоохранители. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Севастополя устанавливают все обстоятельства ДТП.Прокуратура города Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, полиция севастополя, прокуратура города севастополя, велосипед, происшествия, дтп в крыму и севастополе