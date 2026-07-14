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Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
10-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Севастополе. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе. 67-летняя женщина за рулем Mitsubishi наехала на ребенка,... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T17:24
2026-07-14T17:24
2026-07-14T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Севастополе. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе. 67-летняя женщина за рулем Mitsubishi наехала на ребенка, который пересекал дорогу на двухколесном по "зебре". Об этом сообщили в полиции Севастополя. В момент ДТП питание светофорного объекта было отключено.И отметили, что несовершеннолетний управлял велосипедом без шлема и защитной экипировки, которые могли бы минимизировать травмы. Состояние опьянения у водителя иномарки не установлено, также сообщили правоохранители. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Севастополя устанавливают все обстоятельства ДТП.Прокуратура города Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости севастополя, севастополь, полиция севастополя, прокуратура города севастополя, велосипед, происшествия, дтп в крыму и севастополе
Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
10-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки в Севастополе. ДТП произошло на Фиолентовском шоссе. 67-летняя женщина за рулем Mitsubishi наехала на ребенка, который пересекал дорогу на двухколесном по "зебре". Об этом сообщили в полиции Севастополя. В момент ДТП питание светофорного объекта было отключено.
"В результате дорожного происшествия ребенок получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение", – проинформировали в полиции.
И отметили, что несовершеннолетний управлял велосипедом без шлема и защитной экипировки, которые могли бы минимизировать травмы. Состояние опьянения у водителя иномарки не установлено, также сообщили правоохранители. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Севастополя устанавливают все обстоятельства ДТП.
Прокуратура города Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту, проинформировали в надзорном ведомстве.
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