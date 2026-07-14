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Раздольненский район: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Раздольненский район: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки
Раздольненский район: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Раздольненский район: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки
В Раздольненском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за перебоев с электроэнергией, связью и водой. Открыты центры... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T18:12
2026-07-14T18:12
раздольненский район крыма
новости крыма
крым
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за перебоев с электроэнергией, связью и водой. Открыты центры содействия, есть возможность зарядить телефоны и получить помощь. Как и где можно это сделать, подробно рассказали в мининформе Крыма.Центры содействияТочки бесплатной зарядки электрических устройствВодоснабжениеВ поселке Раздольное подача воды осуществляется ориентировочно с 18:00 до 22:00 ежедневно, обеспечивается минимальный напор воды в сетях водоснабжения.В случае необходимости в сельских населенных пунктах производится подвоз воды по заявкам жителей (заявки подаются в администрацию сельского поселения, на территории которого находится населенный пункт).Контактные данные администраций сельских поселений размещены по ссылке.В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.Банкоматы с возможностью выдачи наличных· ПАО "Сбербанк России" – магазин "ПУД" (пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 2г);· Банк ВТБ Аптека, работающая по безналу во время отключения электроэнергии·Аптека "Апрель" (пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 2).Магазины, где можно купить продукты в период отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылке:Телефоны дежурно-диспетчерских службЕдиная дежурно-диспетчерская служба Раздольненского района:+7-978-005-87-92; +7 36553-5-12-11, 95-200 (круглосуточно).Горячая линия администрации Раздольненского района по вопросам обращений граждан:+7-978-250-86-95; +7-36553-51-330 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).ГУП РК "Вода Крыма:· аварийная служба: + 7-978-097-18-11 (круглосуточно);· приемная: +7-3652-27-10-53; +7-3652-60-26-92 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);· приемная: +7-36565-2-16-56 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).Раздольненский РЭС ГУП РК "Крымэнерго":+7-978-993-97-64; +7-36553-5-11-08.Краснопепекопский филиал ГУП РК "Крымгазсети", Раздольненский участок: + 7-978-940-13-04; +7-36553-5-13-58.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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раздольненский район крыма, новости крыма, крым, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
Раздольненский район: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки

В Раздольненском районе Крыма развернуты пункты помощи населению - адреса

18:12 14.07.2026
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за перебоев с электроэнергией, связью и водой. Открыты центры содействия, есть возможность зарядить телефоны и получить помощь. Как и где можно это сделать, подробно рассказали в мининформе Крыма.

Центры содействия

  • · пгт Раздольное, ул. Ленина, 5 (время работы – ежедневно, с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00);
  • · пгт Раздольное, ул. Ленина, 5а (время работы – ежедневно, с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00);
  • · с. Березовка, ул. Гагарина, 52 (время работы – ежедневно, с 8:15 до 17:15);
  • · с. Ботаническое, ул. Комсомольская, 1а, магазин "СаНата" (время работы – ежедневно, с 9:00 до 16:00);
  • · с. Ковыльное, ул. 30 лет Победы, 5 (время работы – ежедневно, с 8:00 до 14:00);
  • · пгт Новоселовское, ул. Ленина, 60 (время работы – ежедневно, с 08:00 до 20:00);
  • · с. Сенокосное, ул. Северная, 14; ул. Комарова, 2 (время работы – ежедневно, с 18:00 до 21:00);
  • · с. Серебрянка, ул. Пушкина, 7 (время работы – ежедневно, с 10:00 до 12:00);
  • · с. Славное, ул. Ленина, 12 (время работы – ежедневно, с 9:00 до 12:00, с 15:00 до 17:00);
  • · с. Славянское, пер. Школьный, 6 (время работы – ежедневно, с 10:00 до 12:00);
  • · с. Чернышево, ул. 40 лет Победы, 18 (время работы – ежедневно, с 9:00 до 13:00);
  • · с. Ручьи, ул. Титова, 2 (время работы – ежедневно, с 10:00 до 12:00);
  • · с. Зимино, ул. Гагарина 22б, магазин ИП Борисков (время работы – ежедневно, с 7:00 до 9:00, с 13:00 до 15:00).

Точки бесплатной зарядки электрических устройств

  • · с. Березовка, ул. Гагарина, 52 (время работы– ежедневно, с 8:15 до 17:15);
  • · с. Ботаническое, ул. Комсомольская, 1А, магазин "СаНата" (время работы – ежедневно, с 9:00 до 16:00);
  • · с. Ковыльное, ул. 30 лет Победы, 5 (время работы – ежедневно, с 8:00 до 14:00);
  • · пгт Новоселовское, ул. Ленина, 60 (время работы – ежедневно, с 8:00 до 20:00);
  • · с. Сенокосное, ул. Северная, 14; ул. Комарова, 2 (время работы – ежедневно, с 18:00 до 21:00);
  • · с. Серебрянка, ул. Пушкина, 7 (время работы – ежедневно, с 10:00 до 12:00);
  • · с. Славное, ул. Ленина, 12 (время работы – ежедневно, с 9:00 до 12:00, с 15:00 до 17:00);
  • · с. Славянское, пер. Школьный, 6 (время работы – ежедневно, с 10:00 до 12:00);
  • · с. Чернышево, ул. 40 лет Победы, 18 (время работы – ежедневно, с 9:00 до 13:00).

Водоснабжение

В поселке Раздольное подача воды осуществляется ориентировочно с 18:00 до 22:00 ежедневно, обеспечивается минимальный напор воды в сетях водоснабжения.
В случае необходимости в сельских населенных пунктах производится подвоз воды по заявкам жителей (заявки подаются в администрацию сельского поселения, на территории которого находится населенный пункт).
Контактные данные администраций сельских поселений размещены по ссылке.
В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.

Банкоматы с возможностью выдачи наличных

· ПАО "Сбербанк России" – магазин "ПУД" (пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 2г);
· Банк ВТБ
  • центральный офис (пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, при отсутствии электроэнергии – с 8:00 до 10:00, с 16:00 до 17:00);
  • с. Березовка, здание сельского совета (ул. Гагарина, 52).

Аптека, работающая по безналу во время отключения электроэнергии

·Аптека "Апрель" (пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 2).
Магазины, где можно купить продукты в период отключения света
  • · "ПУД" (пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 2г);
  • · "Доброцен" (пгт Раздольное, ул. Леонида Рябики, 75/11).
Актуальное расписание общественного транспорта - по ссылке:

Телефоны дежурно-диспетчерских служб

Единая дежурно-диспетчерская служба Раздольненского района:
+7-978-005-87-92; +7 36553-5-12-11, 95-200 (круглосуточно).
Горячая линия администрации Раздольненского района по вопросам обращений граждан:
+7-978-250-86-95; +7-36553-51-330 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
ГУП РК "Вода Крыма:
· аварийная служба: + 7-978-097-18-11 (круглосуточно);
· приемная: +7-3652-27-10-53; +7-3652-60-26-92 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);
· приемная: +7-36565-2-16-56 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
Раздольненский РЭС ГУП РК "Крымэнерго":
+7-978-993-97-64; +7-36553-5-11-08.
Краснопепекопский филиал ГУП РК "Крымгазсети", Раздольненский участок: + 7-978-940-13-04; +7-36553-5-13-58.
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Раздольненский район КрымаНовости КрымаКрымРежим ЧСОтключение электроэнергии в Крыму
 
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