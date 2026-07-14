https://crimea.ria.ru/20260714/razdolnenskiy-rayon-kak-rabotayut-punkty-ekstrennoy-pomoschi-transport-i-apteki-1157637315.html

Раздольненский район: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки

Раздольненский район: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Раздольненский район: как работают пункты экстренной помощи, транспорт и аптеки

В Раздольненском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за перебоев с электроэнергией, связью и водой. Открыты центры... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T18:12

2026-07-14T18:12

2026-07-14T18:12

раздольненский район крыма

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за перебоев с электроэнергией, связью и водой. Открыты центры содействия, есть возможность зарядить телефоны и получить помощь. Как и где можно это сделать, подробно рассказали в мининформе Крыма.Центры содействияТочки бесплатной зарядки электрических устройствВодоснабжениеВ поселке Раздольное подача воды осуществляется ориентировочно с 18:00 до 22:00 ежедневно, обеспечивается минимальный напор воды в сетях водоснабжения.В случае необходимости в сельских населенных пунктах производится подвоз воды по заявкам жителей (заявки подаются в администрацию сельского поселения, на территории которого находится населенный пункт).Контактные данные администраций сельских поселений размещены по ссылке.В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.Банкоматы с возможностью выдачи наличных· ПАО "Сбербанк России" – магазин "ПУД" (пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 2г);· Банк ВТБ Аптека, работающая по безналу во время отключения электроэнергии·Аптека "Апрель" (пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 2).Магазины, где можно купить продукты в период отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылке:Телефоны дежурно-диспетчерских службЕдиная дежурно-диспетчерская служба Раздольненского района:+7-978-005-87-92; +7 36553-5-12-11, 95-200 (круглосуточно).Горячая линия администрации Раздольненского района по вопросам обращений граждан:+7-978-250-86-95; +7-36553-51-330 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).ГУП РК "Вода Крыма:· аварийная служба: + 7-978-097-18-11 (круглосуточно);· приемная: +7-3652-27-10-53; +7-3652-60-26-92 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);· приемная: +7-36565-2-16-56 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).Раздольненский РЭС ГУП РК "Крымэнерго":+7-978-993-97-64; +7-36553-5-11-08.Краснопепекопский филиал ГУП РК "Крымгазсети", Раздольненский участок: + 7-978-940-13-04; +7-36553-5-13-58.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

раздольненский район крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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