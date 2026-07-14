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Противоракетная коалиция: что Украина предложила Европе и смогут ли реализовать

Противоракетная коалиция: что Украина предложила Европе и смогут ли реализовать - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Противоракетная коалиция: что Украина предложила Европе и смогут ли реализовать

Разработать единый комплекс противоракетной обороны (ПРО) в Европе будет очень сложно. Страны новосозданной коалиции вряд ли смогут реализовать такую идею без... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T20:05

2026-07-14T20:05

2026-07-14T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Разработать единый комплекс противоракетной обороны (ПРО) в Европе будет очень сложно. Страны новосозданной коалиции вряд ли смогут реализовать такую идею без участия США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Накануне стало известно о новой коалиции против баллистических ракет, которую договорились создать с Украиной девять стран Европы (в том числе страны ЕС). Государства планируют объединить оборонно-промышленную базу, изыскания, опыт Украины в сфере ПРО в стремлении "создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе".Он пояснил, что необходимость создания такой коалиции возникла в силу того, что США сейчас свои силы противоракетной обороны направили на Ближний Восток на случай дальнейшей эскалации отношений с Ираном. На Украине возник серьезный дефицит как ракет малой и средней дальности, так и противоракет.Другой вариант для членов новой коалиции – использовать французские пусковые установки SAMP/T. Они достаточно эффективны как ПРО, но есть большой недостаток – производственные мощности Франции в этом плане малы, французы не смогут обеспечить европейцев зонтиком из этого комплекса.Ранее сообщалось, что представители так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 25 глав государств и правительств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения КиеваНе орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена

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мнения, юрий кнутов, украина, европа, сша, баллистическая ракета