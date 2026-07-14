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Противоракетная коалиция: что Украина предложила Европе и смогут ли реализовать - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Противоракетная коалиция: что Украина предложила Европе и смогут ли реализовать
Противоракетная коалиция: что Украина предложила Европе и смогут ли реализовать - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Противоракетная коалиция: что Украина предложила Европе и смогут ли реализовать
Разработать единый комплекс противоракетной обороны (ПРО) в Европе будет очень сложно. Страны новосозданной коалиции вряд ли смогут реализовать такую идею без... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T20:05
2026-07-14T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Разработать единый комплекс противоракетной обороны (ПРО) в Европе будет очень сложно. Страны новосозданной коалиции вряд ли смогут реализовать такую идею без участия США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.Накануне стало известно о новой коалиции против баллистических ракет, которую договорились создать с Украиной девять стран Европы (в том числе страны ЕС). Государства планируют объединить оборонно-промышленную базу, изыскания, опыт Украины в сфере ПРО в стремлении "создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе".Он пояснил, что необходимость создания такой коалиции возникла в силу того, что США сейчас свои силы противоракетной обороны направили на Ближний Восток на случай дальнейшей эскалации отношений с Ираном. На Украине возник серьезный дефицит как ракет малой и средней дальности, так и противоракет.Другой вариант для членов новой коалиции – использовать французские пусковые установки SAMP/T. Они достаточно эффективны как ПРО, но есть большой недостаток – производственные мощности Франции в этом плане малы, французы не смогут обеспечить европейцев зонтиком из этого комплекса.Ранее сообщалось, что представители так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 25 глав государств и правительств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения КиеваНе орел и не лев: в Чехии хотят лишить Зеленского ордена
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мнения, юрий кнутов, украина, европа, сша, баллистическая ракета
Противоракетная коалиция: что Украина предложила Европе и смогут ли реализовать

Коалиция ЕС и Украины против баллистических ракет будет несостоятельна без США – эксперт

20:05 14.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Разработать единый комплекс противоракетной обороны (ПРО) в Европе будет очень сложно. Страны новосозданной коалиции вряд ли смогут реализовать такую идею без участия США. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Накануне стало известно о новой коалиции против баллистических ракет, которую договорились создать с Украиной девять стран Европы (в том числе страны ЕС). Государства планируют объединить оборонно-промышленную базу, изыскания, опыт Украины в сфере ПРО в стремлении "создать совместный потенциал противоракетной обороны в Европе".

"Реализовать это будет непросто", – считает военный эксперт.

Он пояснил, что необходимость создания такой коалиции возникла в силу того, что США сейчас свои силы противоракетной обороны направили на Ближний Восток на случай дальнейшей эскалации отношений с Ираном. На Украине возник серьезный дефицит как ракет малой и средней дальности, так и противоракет.

"Украина предложила европейцам разработать комплекс, который будет решать задачи ПРО. В его основе лежит ракета комплекса С-300 еще советской разработки. Эти ракеты сами по себе морально устаревшие и сегодня не способны решать задачи противоракетной обороны. Несмотря на это, киевский режим убеждает партнеров, что совместными усилиями, разработками получится очень хороший комплекс противоракетной обороны", – отметил политолог.

Другой вариант для членов новой коалиции – использовать французские пусковые установки SAMP/T. Они достаточно эффективны как ПРО, но есть большой недостаток – производственные мощности Франции в этом плане малы, французы не смогут обеспечить европейцев зонтиком из этого комплекса.

"В итоге это сведется к тому, что закупят американские Patriot, и зонтик будет разворачиваться на основе этих комплексов. А это значит, что США будут контролировать весь процесс. Европе же понадобятся годы, чтобы организовать штабы, центры управления, систему и обучить органы управления для контролирования работы", – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что представители так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже 13 июля. На саммите будут обсуждаться вопросы дальнейшей поддержки Украины. Предполагается, что в мероприятии примут участие не менее 25 глав государств и правительств.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияЮрий КнутовУкраинаЕвропаСШАБаллистическая ракета
 
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