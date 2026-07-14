https://crimea.ria.ru/20260714/pravitelstvo-ukrainy-ushlo-v-otstavku-1157639022.html

Правительство Украины ушло в отставку

Правительство Украины ушло в отставку - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Правительство Украины ушло в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T15:53

2026-07-14T15:53

2026-07-14T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк Железняк ранее анонсировал рассмотрение этого вопроса на 14 июля, а назначение нового главы правительства и министров – на 16. Во вторник он написал в своем Telegram-канале, что Свириденко отправлена в отставку.13 июля премьер-министр Украины подала заявление об отставке.Ранее Владимир Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительстваНа Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политологМинистра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия свириденко, верховная рада украины, в мире, украина, новости, политика