Рейтинг@Mail.ru
Правительство Украины ушло в отставку - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260714/pravitelstvo-ukrainy-ushlo-v-otstavku-1157639022.html
Правительство Украины ушло в отставку
Правительство Украины ушло в отставку - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Правительство Украины ушло в отставку
Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T15:53
2026-07-14T15:53
юлия свириденко
верховная рада украины
в мире
украина
новости
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150084466_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a57f9e7958d2846b0655b59043a39a5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк Железняк ранее анонсировал рассмотрение этого вопроса на 14 июля, а назначение нового главы правительства и министров – на 16. Во вторник он написал в своем Telegram-канале, что Свириденко отправлена в отставку.13 июля премьер-министр Украины подала заявление об отставке.Ранее Владимир Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительстваНа Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политологМинистра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупции
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150084466_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_80a77d83c80a76109cb1fed73e8daf50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия свириденко, верховная рада украины, в мире, украина, новости, политика
Правительство Украины ушло в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Юлию Свириденко

15:53 14.07.2026
 
© AP Photo Vadym SarakhanВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo Vadym Sarakhan
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Решение поддержали 258 депутатов. Вместе с премьером в отставку ушло все правительство.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк Железняк ранее анонсировал рассмотрение этого вопроса на 14 июля, а назначение нового главы правительства и министров – на 16. Во вторник он написал в своем Telegram-канале, что Свириденко отправлена в отставку.
"Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Это означает отставку всего кабмина", - отметил парламентарий.
13 июля премьер-министр Украины подала заявление об отставке.
Ранее Владимир Зеленский после возвращения с саммита НАТО в Анкаре отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Свое решение глава киевского режима объяснил "сменой политической стратегии". По его словам, теперь "за каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительства
На Украине готовится переворот против Зеленского - киевский политолог
Министра юстиции Украины отстранили от должности из-за коррупции
 
Юлия СвириденкоВерховная Рада УкраиныВ миреУкраинаНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Новое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в России
17:34Где в Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличные
17:24Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
17:13В Симферополе изменят три автобусных маршрута
17:01В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов
16:50Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма
16:34Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки
16:21В центре Севастополя начали строить вход в тоннель
16:16В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно
16:07Ленинский район: как работают магазины и аптеки в условиях отсутствия света
15:53Правительство Украины ушло в отставку
15:45На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктов
15:34Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти
15:21ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика
15:01Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
14:45В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать
14:22Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС
14:07Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства
13:54На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию
13:30Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью
Лента новостейМолния