https://crimea.ria.ru/20260714/pozhar-vspykhnul-na-afipskom-npz-posle-ataki-dronov-na-krasnodarskiy-kray-1157611396.html
Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ после атаки дронов на Краснодарский край
Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ после атаки дронов на Краснодарский край - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ после атаки дронов на Краснодарский край
Пожар вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион. Также враг атаковал станицу Смоленскую и хутор... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T08:18
2026-07-14T08:18
2026-07-14T08:37
пожар
нпз
краснодарский край
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95c608cf79966b33a2de0e0846bffa14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион. Также враг атаковал станицу Смоленскую и хутор Коваленко, пострадал один человек. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.По данным оперштаба, в ходе отражения атаки беспилотников обломки одного из них упали в Северском районе, где в результате пострадал один человек.Кроме того, обломки БПЛА упали в нескольких местах в поселке Афипском.Также у нескольких частных домов повреждены крыши и фасады, окна и забор, а в одном из многоквартирных домов – стекла, дверь и потолок в квартире.Отмечается, что обломки беспилотников упали также в станице Смоленской, в огороде частного домовладения, и в хуторе Коваленко, на одной из дорог – здесь произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали."Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы". – подчеркнули в оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидирован Ситуация с бензином в России: что делают власти Для Крыма создают новую систему снабжения топливом
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6dc417ad9e4202c9606c2823e488c669.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, нпз, краснодарский край, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости
Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ после атаки дронов на Краснодарский край
Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион
08:18 14.07.2026 (обновлено: 08:37 14.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион. Также враг атаковал станицу Смоленскую и хутор Коваленко, пострадал один человек. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.
По данным оперштаба, в ходе отражения атаки беспилотников обломки одного из них упали в Северском районе, где в результате пострадал один человек.
"Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – сказано в сообщении.
Кроме того, обломки БПЛА упали в нескольких местах в поселке Афипском.
"На Афипском НПЗ произошло возгорание", – сообщили в оперштабе.
Также у нескольких частных домов повреждены крыши и фасады, окна и забор, а в одном из многоквартирных домов – стекла, дверь и потолок в квартире.
"Повреждено здание на ж/д переезде. Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома", – уточнили в оперативном штабе.
Отмечается, что обломки беспилотников упали также в станице Смоленской, в огороде частного домовладения, и в хуторе Коваленко, на одной из дорог – здесь произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали.
"Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы". – подчеркнули в оперштабе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: