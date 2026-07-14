https://crimea.ria.ru/20260714/pozhar-vspykhnul-na-afipskom-npz-posle-ataki-dronov-na-krasnodarskiy-kray-1157611396.html

Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ после атаки дронов на Краснодарский край

Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ после атаки дронов на Краснодарский край - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ после атаки дронов на Краснодарский край

Пожар вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион. Также враг атаковал станицу Смоленскую и хутор... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T08:18

2026-07-14T08:18

2026-07-14T08:37

пожар

нпз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Пожар вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион. Также враг атаковал станицу Смоленскую и хутор Коваленко, пострадал один человек. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.По данным оперштаба, в ходе отражения атаки беспилотников обломки одного из них упали в Северском районе, где в результате пострадал один человек.Кроме того, обломки БПЛА упали в нескольких местах в поселке Афипском.Также у нескольких частных домов повреждены крыши и фасады, окна и забор, а в одном из многоквартирных домов – стекла, дверь и потолок в квартире.Отмечается, что обломки беспилотников упали также в станице Смоленской, в огороде частного домовладения, и в хуторе Коваленко, на одной из дорог – здесь произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали."Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы". – подчеркнули в оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидирован Ситуация с бензином в России: что делают власти Для Крыма создают новую систему снабжения топливом

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, нпз, краснодарский край, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости