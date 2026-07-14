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Пожар на Афипском нефтезаводе ликвидировали
Пожар на Афипском нефтезаводе ликвидировали - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Пожар на Афипском нефтезаводе ликвидировали
Пожар на Афипском нефтезаводе ликвидирован. Как информирует оперштаб региона, в результате атаки ВСУ на Кубань пострадали двое. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T11:00
2026-07-14T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Пожар на Афипском нефтезаводе ликвидирован. Как информирует оперштаб региона, в результате атаки ВСУ на Кубань пострадали двое.Пожар вспыхнул на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион. Также враг атаковал хутор Коваленко и станицу Смоленскую, где пострадал один человек, сообщал ранее оперштаб.Кроме того, в результате атак ВСУ на Кубань в ночь на вторник в станице Анапской повреждены четыре частных дома, в станице Марьянской – два домовладения, в Геленджике выбиты стекла в здании рядом с одним из мест размещения. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы РоссииПожар на Ильском нефтезаводе после атаки ВСУ ликвидированКрупнейшая атака – в Ярославской области атакован нефтезавод
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нпз, краснодарский край, атаки всу, пожар, новости сво
Пожар на Афипском нефтезаводе ликвидировали
На Афипском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали пожар – оперштаб