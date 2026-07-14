https://crimea.ria.ru/20260714/pomosch-chernomorskomu-rayonu--voda-svyaz-apteki-1157624814.html

Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки

Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки

В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T15:01

2026-07-14T15:01

2026-07-14T15:01

черноморский район

новости крыма

крым

режим чс

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информацию о водоснабжении, связи, работе аптек и магазинов и проч. собрали в республиканском министерстве информполитики и связи.Центры содействия В пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, там также смогут оперативно оказать помощь гражданам по разным вопросам.Адреса и график работы центров:Точки бесплатной зарядки электрических устройствВодоснабжениеПодача воды осуществляется по графику: с 15:00 до 23:00.Организован подвоз бутилированной питьевой воды (5-литровые баклажки). Заявку на подвоз воды можно оставить лично главе своего сельского поселения, либо по телефону: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 989-40-04.Краны для полива доступны по адресам (пгт Черноморское):ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 989-40-04.БанкоматыБанк ВТБ:АО "Генбанк":ПАО "Сбербанк России":Банк "Россия":Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке: Телефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия администрации Черноморского района: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 998-50-05 – ежедневно, с 8:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней.Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112; +7 (978) 901-12-01; +7 (36558) 9-76-50.ГУП РК "Крымэнерго" в Черноморском районе: +7 (978) 905-17- 80; +7 (36558 )9-15-89.Черноморский участок ООО "Крымгазсети": +7 (978) 918-58-92; +7 (36558) 9-24-05.Черноморский участок ООО "Крымская водная компания": +7 (978) 995-83-54; (36558) 9-11-21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черноморский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, новости крыма, крым, режим чс, отключение электроэнергии в крыму