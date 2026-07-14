Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
Где в Черноморском районе снять наличные и зарядить телефоны
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с мобильным телефоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информацию о водоснабжении, связи, работе аптек и магазинов и проч. собрали в республиканском министерстве информполитики и связи.
Центры содействия
В пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, там также смогут оперативно оказать помощь гражданам по разным вопросам.
Адреса и график работы центров:
- —с. Межводное, Межводненский сельский дом культуры – с 10:00 до 13:00;
- —с. Новосельское, Новосельский сельский дом культуры – с 16:00 до 19:00;
- —пгт Черноморское, Черноморский районный дом культуры – с 09:00 до 19:00 (время работы генератора: 11:00–14:00 и 16:00–19:00).
Точки бесплатной зарядки электрических устройств
- —магазин "Яблоко", ул. Индустриальная, 5;
- —магазин "Пуд", ул. Ломоносова, 1А;
- —магазин "Южный", ул. Революции, 74;
- —магазин "Хавчик", ул. Индустриальная, 5;
- —магазин "Эльф", ул. Первомайская, 52;
- —магазин хозтоваров, ул. Почтовая, 43.
- —центр помощи во дворе жилого дома по ул. Южная, пгт Черноморское.
Водоснабжение
Подача воды осуществляется по графику: с 15:00 до 23:00.
Организован подвоз бутилированной питьевой воды (5-литровые баклажки). Заявку на подвоз воды можно оставить лично главе своего сельского поселения, либо по телефону: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 989-40-04.
Краны для полива доступны по адресам (пгт Черноморское):
- —ул. Димитрова: 1а, 7, 17, 20, 14, 13, 12. 9;
- —ул. Кирова: 73, 75, 25;
- —ул. Южная: 38а, 36а;
- —ул. Кооперативная: 4а, 51;
- —пер. Промышленный, 6.
Газоснабжение
Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 989-40-04.
Банкоматы
Банк ВТБ:
- —пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 – работают 2 банкомата (подключены к генератору);
- —с. Межводное, ул. Первомайская, 3;
- —пгт Черноморское, ул. Агафонова, 96;
- —пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5
- —с. Медведево, ул. Виноградная, 79.
АО "Генбанк":
- —пгт Черноморское, отделение банка ул. Южная, 56Е;
- —пгт Черноморское, магазин ПУД, ул. Ломоносова, 1А;
- —пгт Черноморское, гостиница "Яхонт", ул. Кирова, 50Б;
- —с. Межводное, ул. Севастопольская, 1;
- —с. Межводное, ул. Первомайская, 2А;
- —с. Новоивановка, ул. Ленина, 20.
ПАО "Сбербанк России":
- —пгт Черноморское, ул. РевОЛЮЦИИ, 9А;
Банк "Россия":
- —пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11;
- —пгт Черноморское, ул. Димитрова, 1Г.
Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения света
- —"Виста", ул. Димитрова, 6б;
- —аптека в супермаркете "Яблоко", ул. Индустриальная;
- —"Социальная аптека", ул. Димитрова, 7А;
- —"Виалс", ул. Димитрова, 1Г;
- —"Социальная аптека", ул. Кирова (возле кафе "Эгомания").
Актуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке:
Телефоны дежурно-диспетчерских служб
Горячая линия администрации Черноморского района: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 998-50-05 – ежедневно, с 8:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112; +7 (978) 901-12-01; +7 (36558) 9-76-50.
ГУП РК "Крымэнерго" в Черноморском районе: +7 (978) 905-17- 80; +7 (36558 )9-15-89.
Черноморский участок ООО "Крымгазсети": +7 (978) 918-58-92; +7 (36558) 9-24-05.
Черноморский участок ООО "Крымская водная компания": +7 (978) 995-83-54; (36558) 9-11-21.