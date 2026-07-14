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Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T15:01
2026-07-14T15:01
черноморский район
новости крыма
крым
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информацию о водоснабжении, связи, работе аптек и магазинов и проч. собрали в республиканском министерстве информполитики и связи.Центры содействия В пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, там также смогут оперативно оказать помощь гражданам по разным вопросам.Адреса и график работы центров:Точки бесплатной зарядки электрических устройствВодоснабжениеПодача воды осуществляется по графику: с 15:00 до 23:00.Организован подвоз бутилированной питьевой воды (5-литровые баклажки). Заявку на подвоз воды можно оставить лично главе своего сельского поселения, либо по телефону: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 989-40-04.Краны для полива доступны по адресам (пгт Черноморское):ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 989-40-04.БанкоматыБанк ВТБ:АО "Генбанк":ПАО "Сбербанк России":Банк "Россия":Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке: Телефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия администрации Черноморского района: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 998-50-05 – ежедневно, с 8:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней.Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112; +7 (978) 901-12-01; +7 (36558) 9-76-50.ГУП РК "Крымэнерго" в Черноморском районе: +7 (978) 905-17- 80; +7 (36558 )9-15-89.Черноморский участок ООО "Крымгазсети": +7 (978) 918-58-92; +7 (36558) 9-24-05.Черноморский участок ООО "Крымская водная компания": +7 (978) 995-83-54; (36558) 9-11-21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черноморский район, новости крыма, крым, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки

Где в Черноморском районе снять наличные и зарядить телефоны

15:01 14.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информацию о водоснабжении, связи, работе аптек и магазинов и проч. собрали в республиканском министерстве информполитики и связи.

Центры содействия

В пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, там также смогут оперативно оказать помощь гражданам по разным вопросам.
Адреса и график работы центров:
  • с. Межводное, Межводненский сельский дом культуры – с 10:00 до 13:00;
  • с. Новосельское, Новосельский сельский дом культуры – с 16:00 до 19:00;
  • пгт Черноморское, Черноморский районный дом культуры – с 09:00 до 19:00 (время работы генератора: 11:00–14:00 и 16:00–19:00).

Точки бесплатной зарядки электрических устройств

  • магазин "Яблоко", ул. Индустриальная, 5;
  • магазин "Пуд", ул. Ломоносова, 1А;
  • магазин "Южный", ул. Революции, 74;
  • магазин "Хавчик", ул. Индустриальная, 5;
  • магазин "Эльф", ул. Первомайская, 52;
  • магазин хозтоваров, ул. Почтовая, 43.
  • центр помощи во дворе жилого дома по ул. Южная, пгт Черноморское.

Водоснабжение

Подача воды осуществляется по графику: с 15:00 до 23:00.
Организован подвоз бутилированной питьевой воды (5-литровые баклажки). Заявку на подвоз воды можно оставить лично главе своего сельского поселения, либо по телефону: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 989-40-04.
Краны для полива доступны по адресам (пгт Черноморское):
  • ул. Димитрова: 1а, 7, 17, 20, 14, 13, 12. 9;
  • ул. Кирова: 73, 75, 25;
  • ул. Южная: 38а, 36а;
  • ул. Кооперативная: 4а, 51;
  • пер. Промышленный, 6.

Газоснабжение

Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 989-40-04.

Банкоматы

Банк ВТБ:
  • пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 – работают 2 банкомата (подключены к генератору);
  • с. Межводное, ул. Первомайская, 3;
  • пгт Черноморское, ул. Агафонова, 96;
  • пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5
  • с. Медведево, ул. Виноградная, 79.
АО "Генбанк":
  • пгт Черноморское, отделение банка ул. Южная, 56Е;
  • пгт Черноморское, магазин ПУД, ул. Ломоносова, 1А;
  • пгт Черноморское, гостиница "Яхонт", ул. Кирова, 50Б;
  • с. Межводное, ул. Севастопольская, 1;
  • с. Межводное, ул. Первомайская, 2А;
  • с. Новоивановка, ул. Ленина, 20.
ПАО "Сбербанк России":
  • пгт Черноморское, ул. РевОЛЮЦИИ, 9А;
Банк "Россия":
  • пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11;
  • пгт Черноморское, ул. Димитрова, 1Г.

Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения света

  • "Виста", ул. Димитрова, 6б;
  • аптека в супермаркете "Яблоко", ул. Индустриальная;
  • "Социальная аптека", ул. Димитрова, 7А;
  • "Виалс", ул. Димитрова, 1Г;
  • "Социальная аптека", ул. Кирова (возле кафе "Эгомания").
Актуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке:

Телефоны дежурно-диспетчерских служб

Горячая линия администрации Черноморского района: +7 (36558) 9-29-63; +7 (978) 998-50-05 – ежедневно, с 8:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112; +7 (978) 901-12-01; +7 (36558) 9-76-50.
ГУП РК "Крымэнерго" в Черноморском районе: +7 (978) 905-17- 80; +7 (36558 )9-15-89.
Черноморский участок ООО "Крымгазсети": +7 (978) 918-58-92; +7 (36558) 9-24-05.
Черноморский участок ООО "Крымская водная компания": +7 (978) 995-83-54; (36558) 9-11-21.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Черноморский районНовости КрымаКрымРежим ЧСОтключение электроэнергии в Крыму
 
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