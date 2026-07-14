https://crimea.ria.ru/20260714/pochemu-tramp-poshel-na-eskalatsiyu-konflikta-s-iranom--mnenie-1157646434.html

Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение

Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение

США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для американского президента Дональда Трампа... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T23:02

2026-07-14T23:02

2026-07-14T23:02

мнения

владимир шаповалов

иран

обострение между ираном и сша

ближний восток

сша

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для американского президента Дональда Трампа лишь способом перевести дух. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.По мнению политолога, Трамп пытается выбраться из ловушки, которую он сам себе создал. Переговорный процесс не дал тех результатов, которые хоть как-то можно было выдать за победу Вашингтона, и не помог главе Белого дома как-то уменьшить репутационные издержки. Поэтому Штаты перешли к новому этапу эскалации.В то же время с приближением ноябрьских выборов в Конгресс Трампу придется прекратить боевые действия в силу их крайней непопулярности в США, считает Шаповалов.Политолог обратил внимание на произошедший несколько дней назад удар иранских военных по американской базе в Кувейте, в результате которого, по официальным данным американский стороны, погибли шесть человек и ранены несколько десятков солдат армии США. По мнению аналитика, это обстоятельство будет иметь очень серьезный негативный эффект для Трампа, который не смог обеспечить защиту собственных военных.Позиция Ирана в свою очередь также достаточно сильно ужесточилась, в том числе в отношении переговорного процесса, указал специалист.Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США.Обмен ударами продолжился и 9 июля.Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.13 июля Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Иран показал всем образец ведения переговоров с США – экспертЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в ИранеБольшое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнение

иран

ближний восток

сша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир шаповалов, иран, обострение между ираном и сша, ближний восток, сша, дональд трамп