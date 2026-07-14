https://crimea.ria.ru/20260714/pochemu-tramp-poshel-na-eskalatsiyu-konflikta-s-iranom--mnenie-1157646434.html
Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение
Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение
США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для американского президента Дональда Трампа... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T23:02
2026-07-14T23:02
2026-07-14T23:02
мнения
владимир шаповалов
иран
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ближний восток
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для американского президента Дональда Трампа лишь способом перевести дух. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.По мнению политолога, Трамп пытается выбраться из ловушки, которую он сам себе создал. Переговорный процесс не дал тех результатов, которые хоть как-то можно было выдать за победу Вашингтона, и не помог главе Белого дома как-то уменьшить репутационные издержки. Поэтому Штаты перешли к новому этапу эскалации.В то же время с приближением ноябрьских выборов в Конгресс Трампу придется прекратить боевые действия в силу их крайней непопулярности в США, считает Шаповалов.Политолог обратил внимание на произошедший несколько дней назад удар иранских военных по американской базе в Кувейте, в результате которого, по официальным данным американский стороны, погибли шесть человек и ранены несколько десятков солдат армии США. По мнению аналитика, это обстоятельство будет иметь очень серьезный негативный эффект для Трампа, который не смог обеспечить защиту собственных военных.Позиция Ирана в свою очередь также достаточно сильно ужесточилась, в том числе в отношении переговорного процесса, указал специалист.Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США.Обмен ударами продолжился и 9 июля.Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.13 июля Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Иран показал всем образец ведения переговоров с США – экспертЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в ИранеБольшое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнение
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, владимир шаповалов, иран, обострение между ираном и сша, ближний восток, сша, дональд трамп
Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнение
Переговоры с Ираном были всего лишь поводом для США перевести дух – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости.
США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для американского президента Дональда Трампа лишь способом перевести дух. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
"Неспровоцированная агрессия США и Израиля против Ирана в феврале 2026 года была направлена на уничтожение Ирана. Это было основной целью. Эти попытки не удались. Переговорный процесс был для США всего лишь способом перевести дух, разработать выход из сложившейся ситуации и сбить волну критики в отношении Трампа в самих США", – сказал эксперт.
По мнению политолога, Трамп пытается выбраться из ловушки, которую он сам себе создал. Переговорный процесс не дал тех результатов, которые хоть как-то можно было выдать за победу Вашингтона, и не помог главе Белого дома как-то уменьшить репутационные издержки. Поэтому Штаты перешли к новому этапу эскалации.
"Скорее всего, США будут таким образом действовать и дальше. Кратковременные эскалации будут сменяться попытками переговоров и переходами к новым эскалационным ударам по Ирану", – полагает собеседник.
В то же время с приближением ноябрьских выборов в Конгресс Трампу придется прекратить боевые действия в силу их крайней непопулярности в США, считает Шаповалов.
Политолог обратил внимание на произошедший несколько дней назад удар иранских военных по американской базе в Кувейте, в результате которого, по официальным данным американский стороны, погибли шесть человек и ранены несколько десятков солдат армии США. По мнению аналитика, это обстоятельство будет иметь очень серьезный негативный эффект для Трампа, который не смог обеспечить защиту собственных военных.
Позиция Ирана в свою очередь также достаточно сильно ужесточилась, в том числе в отношении переговорного процесса, указал специалист.
"Мы говорим о том, что Запад нас обманул во время "Минска-1", "Минска-2". То же самое говорят наши иранские партнеры, что Запад их обманул, ведя фиктивные переговоры. Это так. Попытка Трампа запугать политическую элиту Ирана не получились и привели к обратному эффекту. Иранское руководство и общество консолидировано", – подчеркнул гость эфира.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране
. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил
о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США.
Обмен ударами продолжился и 9 июля.
Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
13 июля Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.
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