https://crimea.ria.ru/20260714/obstanovka-v-evpatorii-seychas--kuda-obraschatsya-pri-otklyuchenii-sveta-1157649603.html

Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света

Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Обстановка в Евпатории сейчас – куда обращаться при отключении света

В Евпатории предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Как обстоят дела с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T20:45

2026-07-14T20:45

2026-07-14T20:45

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евпатория

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории предприняты меры по поддержке систем жизнеобеспечения его жителей. Как обстоят дела с водой в городе, где зарядить мобильные телефоны и другие устройства, купить лекарства и снять наличные - читайте в нашем материале.В городе развернуты центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, а также созданы условия для оперативного оказания помощи гражданам. Адреса Центров содействия:пр. Ленина, 2 (время работы с 09:00 до 20:00);пгт Мирный, ул. Сырникова, 25а (время работы с 9:00 до 17:00);пгт Новоозерное, ул. Героев Десантников, 3 (время работы с 09:00 до 17:00);пгт Заозерное, ул. Садовая, 1, культурный центр (время работы с 9:00 до 17:00);мкр-н Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36, школа №18, старый корпус (время работы с 9:00 до 18:00);пр. Победы, 31, приёмная партии "Единая Россия" (время работы с 9:00 до 18:00).Точки бесплатной зарядки электрических устройств:Евпатория:ул. 9 Мая, 49, этаж 1, магазин "Яблоко" (в часы работы магазина);ул. Революции, 34, кафе "Модерн" (в часы работы кафе);ул. Короленко, 1, кафе "Дастархан" (в часы работы кафе);пр. им. Ленина, 29в, кафе "Медведь" (в часы работы кафе);ул. Интернациональная, 88, магазин "Фреш" (в часы работы магазина);ул. Интернациональная, 124, магазин "ПУД" (в часы работы магазина);ул. Демышева, 109, магазин "ПУД" (в часы работы магазина);ул. Строителей, 3, Евпаторийское управление по эксплуатации газового хозяйства (в часы работы организации).Поселок Новоозерный:кафе "Кекс", ул. Героев-Десантников, 6а (в часы работы кафе);магазин "24 Часа" возле дома по ул. Героев Десантников, 6 (в часы работы магазина);ул. Героев Десантников, 3, администрация посёлка (с 13:00 до 15:00 в случае отключения электроэнергии).Поселок Заозерное:магазин "Вкусный Крым", ул. Олега Кошевого, 1б – две розетки (с 7:00 до 19:00)пункты выдачи "Вайлдберриз" и "Озон", ул. Голубая Волна, 8 (с 10:00 до 21:00).Водоснабжение Евпатории:Подвоз воды в Евпатории осуществляется по следующему графику с приоритетом для районов многоэтажной застройки и участков с высокими отметками рельефа:Мирный:9:00 – 11:00 (ул. Сырникова, 33);11:00 – 12:00 (ул. Школьная, 13);12:00 – 14:00 (ул. Мира, 17);14:00 – 16:00 (ул. Сырникова, 29);16:00 – 18:00 (ул. Сырникова, 19).Новоозерное:10:00 – 11:00 (ул. Морская, 4);11:00 – 12:00 (ул. Морская, 25);13:00 – 14:00 (ул. Героев Десантников,3);14:00 – 15:00 (ул. Адмирала Кантура, 1);16:00 – 18:00 (СНТ "Дружба-2").Мкр-н Спутник-1:9:00 – 16:00 (перекрестки улиц Тумен – Салтаба, Д. Акимова – Р. Медиева, Б. Османова – Каклык).По отдельным заявкам звонить по телефону: +7(978)014-53-68.Мкр-н Исмаил-бей:9:00 – 16:00 (перекрестки улиц Х-Д Гирея – Гезлев, Чобан-заде – Гезлев, А. Султан – Гезлев, Э. Шемьи-заде – Гезлев, Кефе – Гезлев).По вопросам водоснабжения можно обратиться в Евпаторийский филиал "Вода Крыма" по адресу: ул. Дм. Ульянова, 26/28 (время работы с 8:00 до 17:00) или по телефонам: +7(36569)3-03-27 – приемная; +7(979)014-53-68 - горячая линия; +7(978) 821-31-37 - горячая линия (диспетчерская); +7(36569) 3-33-88 – диспетчерская.Газоснабжение:Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить в Сакский филиал "Крымгазсети" по телефону +7(978)059-52-69.Отделения банков, которые выдают наличные:Отделение "Генбанка": ул. Некрасова, 41 – функционирует 1 банкомат, касса (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).Отделения Банка ВТБ:пр. Победы, 4а – функционируют 2 банкомата, касса (пн. – пт. с 9:00 до 18:00);ул. Интернациональная, 115 – функционируют 4 банкомата, касса (пн. – пт. с 8:30 до 17:30);ул. Матвеева, 16а – функционируют 3 банкомата, касса (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Отделение банка "Россия": ул. Матвеева, 13 – функционирует 1 банкомат, касса (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).Отделения "Сбербанка":ул. имени 9 Мая, 47а – функционируют 3 банкомата, кассы (пн. – пт. с 8:30 до 18:30, сб. с 9:00 до 17:30);пр. имени Ленина, 40/12 – функционируют 2 банкомата, кассы (пн. – пт. с 9:00 до 18:30, сб. с 9:00 до 16:30).Аптеки, работающие за наличный расчет во время отключения электроэнергии:"Аптека", ул. Революции, 59, работает при отсутствии электричества, безналичная оплата возможна, время работы – ежедневно с 8:00 до 20:00."Аптека", ул. Эскадронная, 9, работает при отсутствии электричества, безналичная оплата возможна при наличии интернета, время работы – ежедневно с 8:00 до 20:00."Ювес +", пр. Ленина, 40, работает при отсутствии электричества от генератора "СберБанка" до 18:00 (возможен безналичный расчет), после 18:00 только наличный расчет, время работы – ежедневно с 8:00 до 20:00."Экономная аптека":ул. Д. Ульянова, 1/2, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет; время работы – ежедневно с 8:00 до 20:00;ул. 9 мая, 49, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет; время работы – ежедневно с 8:00 до 20:00;пр. Победы, 30, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет; режим работы – круглосуточный;ул. Интернациональная, 63а, работает с генератором, возможен наличный и безналичный расчет, время работы с 8:00 до 20:00 ежедневно.Актуальное расписание общественного транспорта можно посмотреть по ссылке.Телефоны дежурно-диспетчерских служб:"Горячая линия": +7 (978) 918-71-36, +7 (36569) 3-65-85 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).Единая дежурно-диспетчерская служба города Евпатории: +7 (978) 902-76-92 (круглосуточно), +7 (36569) 4-20-50 (круглосуточно).Евпаторийский филиал "Крымэнерго":+7 (978) 954-41-49 (аварийная служба – круглосуточно);+7 (36569) 2-51-64 (приемная, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).Евпаторийский филиал "Вода Крыма":+7 (36569) 3-03-27 – приемная; +7 (979) 014-53-68 – горячая линия; +7 (978) 821-31-37 – горячая линия (диспетчерская); +7 (36569) 3-33-88 – диспетчерская (время работы с 8:00 до 17:00).Евпаторийский филиал "Крымгазсети":+7 (978) 918-42-70; +7 (36569) 5-95-19 (круглосуточно).Общая горячая линия по вопросам отключений и качества оказания услуг 8 (800) 506-00-04.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, евпатория, отключение электроэнергии в крыму, режим чс