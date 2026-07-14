https://crimea.ria.ru/20260714/novosti-svo-kiev-katastroficheski-teryaet-lyudey-i-tekhniku-1157624623.html

Новости СВО: Киев катастрофически теряет людей и технику

Новости СВО: Киев катастрофически теряет людей и технику - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Новости СВО: Киев катастрофически теряет людей и технику

ВСУ потерли еще 1380 боевиков за сутки, а также военную технику и вооружения, в том числе западного производства на всех фронтах спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T13:09

2026-07-14T13:09

2026-07-14T13:09

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. ВСУ потерли еще 1380 боевиков за сутки, а также военную технику и вооружения, в том числе западного производства на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны России во вторник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 160 боевиков, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 210 солдат, 15 автомобилей, гаубицу М777 и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял до 140 человек, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группы войск "Центр" составили более 330 солдат, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, станция радиоэлектронной разведки и станция радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Враг потерял свыше 475 человек, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 65 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 16 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.Также военные РФ поразили вражеские объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и цеха сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средствами ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 715 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спец операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 181 166 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 152 танка и других боевых бронированных машин, 1 757 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 758 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 445 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражены предприятия по сборке управляемых ракет и БПЛАВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что пораженоУдар "Молнии": как бьют вражеский РЭБ в Запорожской области

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу