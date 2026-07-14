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Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое
Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое
Подготовлен список актуальных контактных данных, адресов и графиков работы организаций Джанкоя, которые помогут жителям города в текущей ситуации. В Джанкое... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T12:37
2026-07-14T13:28
новости крыма
джанкой
энергетика
связь
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Подготовлен список актуальных контактных данных, адресов и графиков работы организаций Джанкоя, которые помогут жителям города в текущей ситуации. В Джанкое работают центры содействия населению, по ряду адресов можно зарядить телефоны, снять наличные в банкоматах.Центры содействияТакие центры созданы для поддержки населения, в них можно зарядить мобильный телефон, воспользоваться интернетом, получить информационную помощь от администратора, при необходимости воспользоваться аптечкой и питьевой водой. Центры работают по адресам:ВодоснабжениеПодача воды осуществляется по графику:– с 6:00 до 9:00 в утреннее время;– с 18:00 до 21:00 в вечернее время.При отсутствии воды можно воспользоваться краном общедомовых нужд, расположенным в многоквартирном доме. Если такой кран отсутствует, воду можно набрать в ближайшем многоквартирном доме, оборудованном точкой водоразбора.Уточнить местонахождение крана или получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7-978-579-38-58; +7-978-729-81-72, +7-978-467-07-53 (Джанкойский филиал) с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Выдача наличныхБанкоматы с возможностью выдачи наличных работают по следующим адресам:ВТБ ул. Крымская, 55 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00); ул. Октябрьская, 63 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Сбербанк ул. Ленина, 36 (пн. – пт. с 8:30 до 18:00, сб. – с 8:30 до 16:30).Банк "Россия" ул. Ленина, 65/1, офис 2 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).Банкоматы в торговых объектахмагазин "Яблоко", ул. Крымская, 36а;магазин "Крымыч", ул. Нестерова, 29;магазин "Любимый", ул. Кутузова, 28;магазин "Продукты", ул. Совхозная, 30.АптекиСледующие аптеки работают по безналичному расчету во время отключения электроэнергии:Актуальное расписание общественного транспорта можете посмотреть по ссылке.Дежурно-диспетчерские службыГорячая линия:+7-978-957-27-89+7-36564-3-32-71 в рабочие дни c 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно):+7-36564-4-11-11+7-36564-4-14-14.Джанкойский филиал ГУП РК "Крымэнерго":+7-978-925-81-09+7-978-954-43-79+7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00)+7-36564-3-33-68 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).Джанкойский филиал ГУП РК "Крымгазсети":+7-978-737-00-37 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00)+7-978-737-00-66 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличныеВыплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, джанкой, энергетика, связь, деньги
Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое

Новости Крыма – в Джанкое работают центры содействия населению

12:37 14.07.2026 (обновлено: 13:28 14.07.2026)
 
© ЮППКВокзал города Джанкой
Вокзал города Джанкой
© ЮППК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Подготовлен список актуальных контактных данных, адресов и графиков работы организаций Джанкоя, которые помогут жителям города в текущей ситуации. В Джанкое работают центры содействия населению, по ряду адресов можно зарядить телефоны, снять наличные в банкоматах.

Центры содействия

Такие центры созданы для поддержки населения, в них можно зарядить мобильный телефон, воспользоваться интернетом, получить информационную помощь от администратора, при необходимости воспользоваться аптечкой и питьевой водой. Центры работают по адресам:
  • – ул. Розы Люксембург, 15, ежедневно с 8:00 до 20:00;
  • – ул. Ленина, 48, ежедневно с 8:00 до 18:00.
  • Точка бесплатной зарядки телефонов и других устройств: пер. Фабричный, 3, с 9:00 до 20:00.

Водоснабжение

Подача воды осуществляется по графику:
– с 6:00 до 9:00 в утреннее время;
– с 18:00 до 21:00 в вечернее время.
При отсутствии воды можно воспользоваться краном общедомовых нужд, расположенным в многоквартирном доме. Если такой кран отсутствует, воду можно набрать в ближайшем многоквартирном доме, оборудованном точкой водоразбора.
Уточнить местонахождение крана или получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7-978-579-38-58; +7-978-729-81-72, +7-978-467-07-53 (Джанкойский филиал) с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Выдача наличных

Банкоматы с возможностью выдачи наличных работают по следующим адресам:
ВТБ ул. Крымская, 55 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00); ул. Октябрьская, 63 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).
Сбербанк ул. Ленина, 36 (пн. – пт. с 8:30 до 18:00, сб. – с 8:30 до 16:30).
Банк "Россия" ул. Ленина, 65/1, офис 2 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).
Банкоматы в торговых объектах
магазин "Яблоко", ул. Крымская, 36а;
магазин "Крымыч", ул. Нестерова, 29;
магазин "Любимый", ул. Кутузова, 28;
магазин "Продукты", ул. Совхозная, 30.

Аптеки

Следующие аптеки работают по безналичному расчету во время отключения электроэнергии:
  • - "Апрель" (ул. Ленина, 50 – с 8:00 до 21:00 без перерыва и выходных);
  • - "Здрав Сервис" (ул. Ленина, 17 – с 8:00 до 21:00 без перерыва и выходных);
  • - аптечный пункт (ул. Интернациональная, 82б – с 7:00 до 19:00 без перерыва и выходных);
  • - "Экономная аптека" (ул. Розы Люксембург, 11 – с 8:00 до 17:00 без перерыва и выходных; ул. Совхозная, 30 – с 8:00 до 18:00 без перерыва и выходных; ул. Советская, 27 – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
  • - "Квантум" (ул. Крымская, 62 – круглосуточно без перерыва и выходных; ул. Советская, 27 – с 8:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 13:45, без выходных);
  • - "Виста" (ул. Свердлова, 12 – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
  • - "Соцфарм" (ул. Кутузова, 197а – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
  • - "Семейная аптека" (ул. Калинина, 15 / ул. Розы Люксембург, 13 – с 8:00 до 18:00 без перерыва и выходных);
  • - "Мак-Фарм" (ул. Проезжая, 164а – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
  • - "Агник. Аптека.Ру" (ул. Крупской, 147 и ул. Интернациональная, 78 – с 8:00 до 20:00 без перерыва и выходных).
Актуальное расписание общественного транспорта можете посмотреть по ссылке.

Дежурно-диспетчерские службы

Горячая линия:
+7-978-957-27-89
+7-36564-3-32-71 в рабочие дни c 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно):
+7-36564-4-11-11
+7-36564-4-14-14.
Джанкойский филиал ГУП РК "Крымэнерго":
+7-978-925-81-09
+7-978-954-43-79
+7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00)
+7-36564-3-33-68 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
Джанкойский филиал ГУП РК "Крымгазсети":
+7-978-737-00-37 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00)
+7-978-737-00-66 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).
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