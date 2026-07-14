https://crimea.ria.ru/20260714/novosti-kryma-kak-rabotayut-bankomaty-i-tsentry-sodeystviya-v-dzhankoe-1157622506.html

Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое

Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Новости Крыма: как работают банкоматы и центры содействия в Джанкое

Подготовлен список актуальных контактных данных, адресов и графиков работы организаций Джанкоя, которые помогут жителям города в текущей ситуации. В Джанкое... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T12:37

2026-07-14T12:37

2026-07-14T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Подготовлен список актуальных контактных данных, адресов и графиков работы организаций Джанкоя, которые помогут жителям города в текущей ситуации. В Джанкое работают центры содействия населению, по ряду адресов можно зарядить телефоны, снять наличные в банкоматах.Центры содействияТакие центры созданы для поддержки населения, в них можно зарядить мобильный телефон, воспользоваться интернетом, получить информационную помощь от администратора, при необходимости воспользоваться аптечкой и питьевой водой. Центры работают по адресам:ВодоснабжениеПодача воды осуществляется по графику:– с 6:00 до 9:00 в утреннее время;– с 18:00 до 21:00 в вечернее время.При отсутствии воды можно воспользоваться краном общедомовых нужд, расположенным в многоквартирном доме. Если такой кран отсутствует, воду можно набрать в ближайшем многоквартирном доме, оборудованном точкой водоразбора.Уточнить местонахождение крана или получить дополнительную информацию можно по телефонам: +7-978-579-38-58; +7-978-729-81-72, +7-978-467-07-53 (Джанкойский филиал) с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Выдача наличныхБанкоматы с возможностью выдачи наличных работают по следующим адресам:ВТБ ул. Крымская, 55 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00); ул. Октябрьская, 63 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00).Сбербанк ул. Ленина, 36 (пн. – пт. с 8:30 до 18:00, сб. – с 8:30 до 16:30).Банк "Россия" ул. Ленина, 65/1, офис 2 (пн. – пт. с 9:00 до 18:00).Банкоматы в торговых объектахмагазин "Яблоко", ул. Крымская, 36а;магазин "Крымыч", ул. Нестерова, 29;магазин "Любимый", ул. Кутузова, 28;магазин "Продукты", ул. Совхозная, 30.АптекиСледующие аптеки работают по безналичному расчету во время отключения электроэнергии:Актуальное расписание общественного транспорта можете посмотреть по ссылке.Дежурно-диспетчерские службыГорячая линия:+7-978-957-27-89+7-36564-3-32-71 в рабочие дни c 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно):+7-36564-4-11-11+7-36564-4-14-14.Джанкойский филиал ГУП РК "Крымэнерго":+7-978-925-81-09+7-978-954-43-79+7-978-925-81-69 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00)+7-36564-3-33-68 (пн. – чт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).Джанкойский филиал ГУП РК "Крымгазсети":+7-978-737-00-37 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00)+7-978-737-00-66 (абонотдел, пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличныеВыплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму

джанкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, джанкой, энергетика, связь, деньги