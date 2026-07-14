https://crimea.ria.ru/20260714/novoe-kachestvo-konflikta-zachem-vsu-byut-po-mirnym-obektam-v-rossii-1157642506.html

Новое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в России

Новое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в России - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Новое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в России

Атаками на объекты гражданской инфраструктуры в Крыму и других регионах России киевский режим намеренно провоцирует Москву на эскалацию конфликта ради... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T17:52

2026-07-14T17:52

2026-07-14T17:52

мнения

владимир константинов

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всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Атаками на объекты гражданской инфраструктуры в Крыму и других регионах России киевский режим намеренно провоцирует Москву на эскалацию конфликта ради сохранения власти и наращивания финансовой помощи со стороны Запада. Такое мнение высказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на встрече с журналистами в Симферополе.По словам Константинова, украинские власти не переживают о своей стране и людях. В противном случае они бы давно заключили мирное соглашение.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре России в попытке раскачать общество и создать неуверенность в действиях Вооруженных сил РФ, а происходящее на фронте они выносят за скобки.Глава государства также подчеркнул, что чем больше ВСУ будут бить по российской инфраструктуре, тем больше российские войска будут создавать буферную зону безопасности на сопредельной территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: последствия ударов ВСУ по инфраструктуре надо свести к минимумуКогда закончатся атаки ВСУ на Севастополь – ответ РазвожаеваЧто произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного эксперта

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россия

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир константинов, крым, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу