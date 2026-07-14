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На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию

На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию - РИА Новости Крым, 14.07.2026

На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за продление в стране военного положения. Об этом пишет RT. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T13:54

2026-07-14T13:54

2026-07-14T13:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за продление в стране военного положения. Об этом пишет RT.За продление военного положения и мобилизации со 2 августа до 31 октября 2026 года проголосовали 313 украинских парламентариев, при этом против высказались всего двое. Это уже 20-е продление военного положения и мобилизации на Украине.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Ранее он заявлял, что не будет отменять военное положение для проведения выборов в стране.Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, а 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизациюКабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительстваВоеннообязанным украинцам запретят въезд в ЕС уже в июле

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новости, украина, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине