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На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию
На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию - РИА Новости Крым, 14.07.2026
На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию
Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за продление в стране военного положения. Об этом пишет RT. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T13:54
2026-07-14T13:54
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за продление в стране военного положения. Об этом пишет RT.За продление военного положения и мобилизации со 2 августа до 31 октября 2026 года проголосовали 313 украинских парламентариев, при этом против высказались всего двое. Это уже 20-е продление военного положения и мобилизации на Украине.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Ранее он заявлял, что не будет отменять военное положение для проведения выборов в стране.Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, а 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине в 333 раза выросло число жалоб на насильственную мобилизациюКабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительстваВоеннообязанным украинцам запретят въезд в ЕС уже в июле
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, украина, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине
На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию

Военное положение и мобилизацию на Украине продлили до 31 октября 2026 года

13:54 14.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за продление в стране военного положения. Об этом пишет RT.
За продление военного положения и мобилизации со 2 августа до 31 октября 2026 года проголосовали 313 украинских парламентариев, при этом против высказались всего двое. Это уже 20-е продление военного положения и мобилизации на Украине.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней. Ранее он заявлял, что не будет отменять военное положение для проведения выборов в стране.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года, а 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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НовостиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Мобилизация на Украине
 
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