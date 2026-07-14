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На Украине поражены предприятия по сборке управляемых ракет и БПЛА

На Украине поражены предприятия по сборке управляемых ракет и БПЛА - РИА Новости Крым, 14.07.2026

На Украине поражены предприятия по сборке управляемых ракет и БПЛА

Вооруженные силы РФ нанесли удары по расположенным в Киеве предприятиям, занимающимся производством комплектующих для ракет и беспилотников различного типа, а... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T09:20

2026-07-14T09:20

2026-07-14T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по расположенным в Киеве предприятиям, занимающимся производством комплектующих для ракет и беспилотников различного типа, а также сухогруз в одесском порту "Южный". Об этом сообщает Минобороны России.В ночь на вторник ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Как уточнили в ведомстве, удар нанесен по агрегатно-детальному предприятию радиоэлектронной промышленности "Радиоизмеритель". Предприятие является ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и "Гром-2". Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения. Также поражено промышленное предприятие "УкрАрмоТех" – одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для БПЛА и ракет различного типа. Завод осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, используемых при производстве боеприпасов, выполняет функции логистического центра для хранения и отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и БПЛА.Кроме того, удары были нанесены по порту "Южный" в Одесской области. Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и семь резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения украинской армии. Помимо этого, в порту "Южный" на территории контейнерного терминала уничтожен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения. Также поражен танкер на переходе из Черноморска в Одессу, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Противник почувствует: Путин пообещал мощные ответные удары по УкраинеЗеленский стянул в Киев все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРОНе только Крым: чем важны удары армии России по портам Одессы

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новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, киев, одесская область