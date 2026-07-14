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На Украине легализуют порнографию - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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На Украине легализуют порнографию
На Украине легализуют порнографию - РИА Новости Крым, 14.07.2026
На Украине легализуют порнографию
Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за декриминализацию порнографии. Законопроект был принят в первом чтении. Об этом пишет RT. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T21:09
2026-07-14T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за декриминализацию порнографии. Законопроект был принят в первом чтении. Об этом пишет RT.Отмечается, что за законопроект, отменяющий ответственность за изготовление и распространение порнографии, проголосовал 231 парламентарий. Восемь депутатов украинского парламента выступили против, еще трое воздержались.Ранее сообщалось, что на Украине за ряд преступлений введут ответственность в виде пробационного надзора вместо лишения свободы, в частности, отправлять за решетку перестанут насильников. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России определились, что считать пропагандой ЛГБТВ Крыму парочка получила условные сроки за порнографиюНа Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов
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украина, новости, общество, верховная рада украины
На Украине легализуют порнографию

Депутаты Верховной Рады проголосовали за декриминализацию порнографии

21:09 14.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтриптиз
Стриптиз - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за декриминализацию порнографии. Законопроект был принят в первом чтении. Об этом пишет RT.
Отмечается, что за законопроект, отменяющий ответственность за изготовление и распространение порнографии, проголосовал 231 парламентарий. Восемь депутатов украинского парламента выступили против, еще трое воздержались.
Ранее сообщалось, что на Украине за ряд преступлений введут ответственность в виде пробационного надзора вместо лишения свободы, в частности, отправлять за решетку перестанут насильников. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский.
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