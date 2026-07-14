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На ремонт гимназии №1 в Симферополе выделят еще 37 миллионов рублей

На ремонт гимназии №1 в Симферополе выделят еще 37 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 14.07.2026

На ремонт гимназии №1 в Симферополе выделят еще 37 миллионов рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов выбрал единственного подрядчика, который проведет противоаварийные работы в гимназии №1 Симферополя. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T10:27

2026-07-14T10:27

2026-07-14T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выбрал единственного подрядчика, который проведет противоаварийные работы в гимназии №1 Симферополя. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте крымского правительства.Контракт заключен на срок до 1 октября 2027 года. Заказчиком работ выступает департамент капитального строительства администрации Симферополя.История ремонтаВ начале июня 2025 года в администрации города заявили, что в симферопольской гимназии №1 ведется плановая реконструкция с усилением и частичной заменой конструкций, информация об обрушении не соответствует действительности. После этого комиссия минкульта РК осуществила выезд на место.В конце июня 2025 года стало известно, что подрядчик реставрации старинного корпуса гимназии допустил нарушение порядка проведения работ на объекте. В адрес подрядчика направили предписание о необходимости проведения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.Позже замглавы администрации города Татьяна Сухина сообщила, что ремонтируемый корпус гимназии является очень сложным объектом с точки зрения проведения работ, поэтому ученики продолжат обучение в другом здании гимназии в две смены. Сухина отметила, что на объекте "работают замечательные специалисты - и реставраторы и строители".Согласно распоряжению главы Крыма Сергея Аксенова от 16 апреля 2025 года, на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работыфасада гимназии предусмотрено 42 миллиона рублей. Заявлялось, что работы должны быть закончены до 1 июля 2026 года. Исполнителем также выступал ООО "Дизайнстрой".Об истории зданияСтарейшая гимназия Симферополя была образована в 1812 году. В двухэтажное здание на ул. Екатерининской она переехала в 1841 году. В годы Крымской войны гимназия была закрыта, в ее здании разместили военный госпиталь, в котором работал выдающийся хирург Николай Пирогов.В здании в разные годы работали и учились этнограф Евгений Марков, караимский ученый-просветитель Илья Казас, химик Дмитрий Менделеев, писатель и лексикограф Владимир Даль, "отец атомной бомбы" Игорь Курчатов, основоположник армянской классической музыки Александр Спендиаров, художник-маринист Иван Айвазовский, крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский и многие другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, капремонт школ, школа, благоустройство, новости крыма