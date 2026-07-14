Рейтинг@Mail.ru
На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260714/na-kubani-proizoshli-novye-vybrosy-nefteproduktov-1157637810.html
На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктов
На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 14.07.2026
На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктов
На береговой линии в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов, в одном из муниципалитетов введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T15:45
2026-07-14T15:45
краснодарский край
новости
разлив нефтепродуктов
экология
режим чс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143558648_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1804bf594bf5b3f39cc5bcfba4af79de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На береговой линии в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов, в одном из муниципалитетов введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Кубани.На территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района ввели режим "Чрезвычайная ситуация", приступили к уборке замазученного грунта. В работах по очистке территории участвуют 69 человек – сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, администрации муниципалитета, "Кубань-СПАС", волонтеры. Задействовано 9 единиц техники.Власти района организовали питание для работающих на пляже, создали запас питьевой воды.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезонаДело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливеХимическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143558648_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0bf6c87099007aa9a52749f84fede79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, разлив нефтепродуктов, экология, режим чс
На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктов

В Темрюкском районе Кубани убирают выброс нефтепродуктов - введен режим ЧС

15:45 14.07.2026
 
© МорспасслужбаЛиквидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе
Ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе
© Морспасслужба
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На береговой линии в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов, в одном из муниципалитетов введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"Их обнаружили во время ежедневного мониторинга прибрежной территории – на участке от косы Чушка до п. Кучугуры общей протяженностью около 5-6 км. Здесь также выявили скопление загрязненных водорослей", - говорится в сообщении.
На территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района ввели режим "Чрезвычайная ситуация", приступили к уборке замазученного грунта. В работах по очистке территории участвуют 69 человек – сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, администрации муниципалитета, "Кубань-СПАС", волонтеры. Задействовано 9 единиц техники.
"Водную поверхность обработали одной тонной сорбента. Работы на прибрежной полосе продолжаются", - добавили в оперштабе.
Власти района организовали питание для работающих на пляже, создали запас питьевой воды.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезона
Дело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливе
Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани
 
Краснодарский крайНовостиРазлив нефтепродуктовЭкологияРежим ЧС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Новое качество конфликта: зачем ВСУ бьют по мирным объектам в России
17:34Где в Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличные
17:24Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
17:13В Симферополе изменят три автобусных маршрута
17:01В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов
16:50Ситуация с водой, газоснабжением и магазинами в Советском районе Крыма
16:34Важная информация для жителей Первомайского района – полезные адреса и ссылки
16:21В центре Севастополя начали строить вход в тоннель
16:16В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут выдавать бесплатно
16:07Ленинский район: как работают магазины и аптеки в условиях отсутствия света
15:53Правительство Украины ушло в отставку
15:45На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктов
15:34Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – власти
15:21ВС РФ продолжают бить по портам и судам Украины: под ударом сухогрузы и логистика
15:01Помощь Черноморскому району – вода, связь, аптеки
14:45В Феодосии будут стрелять – жителей просят не паниковать
14:22Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧС
14:07Красноперекопск – где снять деньги и купить лекарства
13:54На Украине в 20-й раз продлили военное положение и мобилизацию
13:30Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью
Лента новостейМолния