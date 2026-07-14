https://crimea.ria.ru/20260714/na-kubani-proizoshli-novye-vybrosy-nefteproduktov-1157637810.html

На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктов

На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости Крым, 14.07.2026

На Кубани произошли новые выбросы нефтепродуктов

На береговой линии в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов, в одном из муниципалитетов введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T15:45

2026-07-14T15:45

2026-07-14T15:45

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режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На береговой линии в Темрюкском районе убирают выбросы нефтепродуктов, в одном из муниципалитетов введен режим ЧС. Об этом сообщает оперштаб Кубани.На территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района ввели режим "Чрезвычайная ситуация", приступили к уборке замазученного грунта. В работах по очистке территории участвуют 69 человек – сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, администрации муниципалитета, "Кубань-СПАС", волонтеры. Задействовано 9 единиц техники.Власти района организовали питание для работающих на пляже, создали запас питьевой воды.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие сезонаДело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливеХимическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе Кубани

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, разлив нефтепродуктов, экология, режим чс