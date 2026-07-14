https://crimea.ria.ru/20260714/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1157613221.html

На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 14.07.2026

На Крымском мосту начала расти очередь

Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, начала формироваться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T09:33

2026-07-14T09:33

2026-07-14T11:20

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крым

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очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, начала формироваться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто, в 8 утра очередей уже не было.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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