https://crimea.ria.ru/20260714/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1157613221.html
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 14.07.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, начала формироваться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T09:33
2026-07-14T09:33
2026-07-14T11:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, начала формироваться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто, в 8 утра очередей уже не было.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, крымский мост, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
На Крымском мосту начала расти очередь
Крымский мост сейчас открыт - со стороны Кубани растет очередь
09:33 14.07.2026 (обновлено: 11:20 14.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, начала формироваться очередь со стороны Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 09:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи
и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто
, в 8 утра очередей уже не было.
Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
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