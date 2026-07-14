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"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России
"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России - РИА Новости Крым, 14.07.2026
"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России
Владимир Зеленский после удара российских военных по объектам в Киеве потребовал от ЕС быстрее принять 21-й пакет санкций против России. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T11:53
2026-07-14T11:53
украина
новости
удары по украине
владимир зеленский
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Владимир Зеленский после удара российских военных по объектам в Киеве потребовал от ЕС быстрее принять 21-й пакет санкций против России.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве. Также армия поразила объекты в порту Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер. В ходе атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотники.Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Поражены объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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украина, новости, удары по украине, владимир зеленский, санкции против россии
"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России

Зеленский потребовал быстрее принять 21-й пакет антироссийских санкций

11:53 14.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Владимир Зеленский после удара российских военных по объектам в Киеве потребовал от ЕС быстрее принять 21-й пакет санкций против России.

"Мы не может топтаться на месте, новый пакет санкций необходимо принять на этой неделе", — написал он в соцсети X.

Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве. Также армия поразила объекты в порту Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер. В ходе атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотники.
Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Поражены объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго".
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