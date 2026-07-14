https://crimea.ria.ru/20260714/my-ne-mozhem-toptatsya-na-meste-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-posle-udara-vs-rossii-1157619146.html

"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России

"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России - РИА Новости Крым, 14.07.2026

"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России

Владимир Зеленский после удара российских военных по объектам в Киеве потребовал от ЕС быстрее принять 21-й пакет санкций против России. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T11:53

2026-07-14T11:53

2026-07-14T11:53

украина

новости

удары по украине

владимир зеленский

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Владимир Зеленский после удара российских военных по объектам в Киеве потребовал от ЕС быстрее принять 21-й пакет санкций против России.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве. Также армия поразила объекты в порту Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер. В ходе атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотники.Неделей ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве в ответ на террористические атаки Украины. Поражены объекты ВПК, в числе которых промышленное предприятие, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, удары по украине, владимир зеленский, санкции против россии