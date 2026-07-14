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Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети" - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"
Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети" - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"
В Евпатории мошенники выдают себя за сотрудников "Крымгазсети" и "выписывают штрафы". Об этом предупреждает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T07:55
2026-07-14T07:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории мошенники выдают себя за сотрудников "Крымгазсети" и "выписывают штрафы". Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.В этой связи жителям города рекомендуют соблюдать осторожность. В случае визита представителей "Крымгазсетей" необходимо обязательно записать фамилию и имя сотрудника, а затем позвонить в аварийную службу для проверки его полномочий.Ранее мошенники начали атаковать жителей Крыма предложениями о "бесплатной замене" электросчетчиков. Для этого злоумышленники используют поддельные зарубежные номера, предупредили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайтМошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублейКибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
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РИА Новости Крым
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Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"

В Евпатории аферисты под видом сотрудников "Крымгазсетей" и выписывают "штрафы" – мэрия

07:55 14.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории мошенники выдают себя за сотрудников "Крымгазсети" и "выписывают штрафы". Об этом предупреждает пресс-служба администрации города.
"В Евпатории злоумышленники под видом сотрудников предприятия "Крымгазсети" приходят к жителям и выписывают штрафы за работу генераторов. Несколько эпизодов было зафиксировано на прошедших выходных", – проинформировали в мэрии.
В этой связи жителям города рекомендуют соблюдать осторожность. В случае визита представителей "Крымгазсетей" необходимо обязательно записать фамилию и имя сотрудника, а затем позвонить в аварийную службу для проверки его полномочий.
Ранее мошенники начали атаковать жителей Крыма предложениями о "бесплатной замене" электросчетчиков. Для этого злоумышленники используют поддельные зарубежные номера, предупредили в "Крымэнерго".
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КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"КрымгазсетиМошенничество
 
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