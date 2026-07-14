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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки
В Севастополе возобновили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T12:01
2026-07-14T12:01
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новости крыма
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в 9.57. Ограничение продлилось почти 2 часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки

В Севастополе возобновили работу морского транспорта после 2-часовой остановки

12:01 14.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в 9.57. Ограничение продлилось почти 2 часа.

"Рейд открыт. Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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КрымНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеМорской транспортБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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