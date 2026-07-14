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Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки

В Севастополе возобновили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T12:01

2026-07-14T12:01

2026-07-14T12:01

крым

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паромы и катера в севастополе

морской транспорт

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение катеров и парома. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в 9.57. Ограничение продлилось почти 2 часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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