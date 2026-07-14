Рейтинг@Mail.ru
Ливни с градом и шквалами накроют Крым - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260714/livni-s-gradom-i-shkvalami-nakroyut-krym-1157612808.html
Ливни с градом и шквалами накроют Крым
Ливни с градом и шквалами накроют Крым - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Ливни с градом и шквалами накроют Крым
Экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и шквалистым ветром объявлено в Крыму на 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T09:26
2026-07-14T09:26
штормовое предупреждение
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140196477_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e48cf9f353c0cc6fac144b8a3eca90ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и шквалистым ветром объявлено в Крыму на 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.В этой связи спасатели предупреждают о вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднений движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий.Кроме того, существует угроза падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможных обрывов линий электропередачи, ландшафтных пожаров – из-за ветра.В МЧС просят исключить выход в горы и лес, на набережные и берегоукрепительные сооружения, не разводить открытый огонь, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, ограничить пребывание возле русел рек, в том числе и пересохших. Водителей и пешеходов просят о придельной внимательности на дорогах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОСЦиклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделеНазваны главные опасности летнего периода
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140196477_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d8ead353c6c64a963c2f3d80e2a981ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Ливни с градом и шквалами накроют Крым

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающихся ливней с градом и шквалами

09:26 14.07.2026
 
© РИА Новости КрымШторм в Керчи
Шторм в Керчи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и шквалистым ветром объявлено в Крыму на 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 14 и 15 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 17-22 м/с", – сказано в сообщении.
В этой связи спасатели предупреждают о вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднений движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий.
Кроме того, существует угроза падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможных обрывов линий электропередачи, ландшафтных пожаров – из-за ветра.
В МЧС просят исключить выход в горы и лес, на набережные и берегоукрепительные сооружения, не разводить открытый огонь, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, ограничить пребывание возле русел рек, в том числе и пересохших. Водителей и пешеходов просят о придельной внимательности на дорогах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОС
Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Названы главные опасности летнего периода
 
Штормовое предупреждениеПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Ситуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги
12:03Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов
12:01Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки
11:53"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России
11:44"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью
11:37Крымский мост перекрыт
11:34Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует оказание помощи людям
11:282,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ
11:19ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо
11:10В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ
11:00Пожар на Афипском нефтезаводе ликвидировали
10:46Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы России
10:44ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе
10:38С участием РФ: в Иране назвали главный фактор энергетической безопасности
10:27На ремонт гимназии №1 в Симферополе выделят еще 37 миллионов рублей
10:25Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции
10:17В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности
10:10В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля
10:05В Севастополе закрыли рейд
09:56Где в Севастополе купить бензин во вторник
Лента новостейМолния