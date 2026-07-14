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Ливни с градом и шквалами накроют Крым
Ливни с градом и шквалами накроют Крым - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Ливни с градом и шквалами накроют Крым
Экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и шквалистым ветром объявлено в Крыму на 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T09:26
2026-07-14T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и шквалистым ветром объявлено в Крыму на 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.В этой связи спасатели предупреждают о вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднений движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий.Кроме того, существует угроза падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможных обрывов линий электропередачи, ландшафтных пожаров – из-за ветра.В МЧС просят исключить выход в горы и лес, на набережные и берегоукрепительные сооружения, не разводить открытый огонь, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, ограничить пребывание возле русел рек, в том числе и пересохших. Водителей и пешеходов просят о придельной внимательности на дорогах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в августе – прогноз от ФОБОСЦиклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделеНазваны главные опасности летнего периода
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Ливни с градом и шквалами накроют Крым
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающихся ливней с градом и шквалами
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение в связи с сильными ливнями и шквалистым ветром объявлено в Крыму на 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 14 и 15 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 17-22 м/с", – сказано в сообщении.
В этой связи спасатели предупреждают о вероятности аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднений движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов. Возможны подтопления территорий.
Кроме того, существует угроза падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможных обрывов линий электропередачи, ландшафтных пожаров – из-за ветра.
В МЧС просят исключить выход в горы и лес, на набережные и берегоукрепительные сооружения, не разводить открытый огонь, уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, ограничить пребывание возле русел рек, в том числе и пересохших. Водителей и пешеходов просят о придельной внимательности на дорогах.
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