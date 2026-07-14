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Ленинский район: как работают магазины и аптеки в условиях отсутствия света - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Ленинский район: как работают магазины и аптеки в условиях отсутствия света
Ленинский район: как работают магазины и аптеки в условиях отсутствия света - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Ленинский район: как работают магазины и аптеки в условиях отсутствия света
Мининформ Крыма собрал сводку актуальных контактных данных, адресов и графиков работы, которые помогут жителям Ленинского района ориентироваться в ситуации с... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T16:07
2026-07-14T16:07
ленинский район
крым
новости крыма
режим чс
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Мининформ Крыма собрал сводку актуальных контактных данных, адресов и графиков работы, которые помогут жителям Ленинского района ориентироваться в ситуации с отсутствием электроэнергии.Ниже информация о центрах содействия населению, об организациях, отвечающих за водоснабжение, энергоснабжение, а также о работе аптек, магазинов и банкоматов. Также указаны номера дежурно-диспетчерских служб для экстренной связи.Центры содействияВ пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оказания оперативной помощи гражданам. Они расположены по адресам:Точки бесплатной зарядки электрических устройствЖители пгт Ленино могут зарядить свои телефоны по адресу: ул. Пушкина, 3а в офисе "Комфорт XXI век"; каждому пользователю предоставляется 30 минут.Жители г. Щёлкино могут зарядить телефоны по адресу: Первый мкр-н, 6, секция 7 в офисе "Комфорт XXI век" на первом этаже.Жители остальных населенных пунктов Ленинского района могут обращаться в администрации сельских поселений.Контактные данные администраций сельских поселений Ленинского района по ссылке.График подачи воды (в случае аварийного отключения света на длительный срок)Четные дни – пгт Ленино, г. Щёлкино, пгт Багерово.Нечетные дни – территория Батальненского, Белинского, Виноградненского, Войковского, Глазовского, Горностаевского, Заветненского, Ильичёвского, Калиновского, Кировского, Красногорского, Ленинского, Луговского, Марфовского, Марьевского, Мысовского, Новониколаевского, Октябрьского, Останинского, Приозёрненского, Семисотского, Уваровского, Челядиновского и Чистопольского сельских поселений.Время подачи: 15:00 – 21:00.График ориентировочный и может корректироваться. В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.Для жителей Ленинского района ГУП РК "Вода Крыма": +7-979-014-68-89 (диспетчерская).ГазоснабжениеДля подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону+7-978-826-69-62 (пн. – пт. с 8:00 до 16:00).Банкоматы с возможностью выдачи наличныхГенбанк – офис, пгт Ленино, ул. Пушкина, 39ж;Банк "Россия" – офис, пгт Ленино, пр. Энгельса, 11а/6;ВТБ:Аптеки, работающие по безналичному расчетуМагазины, работающие по безналу при отсутствии электроэнергииМагазины, работающие только по наличному расчету при отсутствии электроэнергииАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылке.Телефоны дежурно-диспетчерских службГорячая линия: +7-978-083-06-47, +7-36557-4-10-66 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно): +7-978-700-12-29, +7-978-700-01-44;ГУП РК "Вода Крыма": +7-36557-40259, +7-979-014-68-89 (диспетчерская).ГУП РК "Крымгазсети": 8-800-506-00-04 – круглосуточная горячая линия, +7-978-086-38-28, +7-978-216-70-71, +7-978-551-72-76.ГУП РК "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 (республиканское отделение), +7-36557-4-11-61, +7-978-954-42-02 (аварийная служба).*Данные предоставлены Министерством внутренней политики, информации и связи КрымаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
ленинский район, крым, новости крыма, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
Ленинский район: как работают магазины и аптеки в условиях отсутствия света

Ленинский район: как работают магазины и аптеки в условиях отсутствия света

16:07 14.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Мининформ Крыма собрал сводку актуальных контактных данных, адресов и графиков работы, которые помогут жителям Ленинского района ориентироваться в ситуации с отсутствием электроэнергии.
Ниже информация о центрах содействия населению, об организациях, отвечающих за водоснабжение, энергоснабжение, а также о работе аптек, магазинов и банкоматов. Также указаны номера дежурно-диспетчерских служб для экстренной связи.

Центры содействия

В пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации и созданы условия для оказания оперативной помощи гражданам. Они расположены по адресам:
  • г. Щёлкино, Первый мкр-н, 17 (ДК "Арабат"). График работы: ежедневно с 9:00 до 17:00;
  • пгт Ленино, ул. Пушкина, 22 (администрация района). График работы: в будние дни с 8:00 до 17:00.

Точки бесплатной зарядки электрических устройств

Жители пгт Ленино могут зарядить свои телефоны по адресу: ул. Пушкина, 3а в офисе "Комфорт XXI век"; каждому пользователю предоставляется 30 минут.
Жители г. Щёлкино могут зарядить телефоны по адресу: Первый мкр-н, 6, секция 7 в офисе "Комфорт XXI век" на первом этаже.
Жители остальных населенных пунктов Ленинского района могут обращаться в администрации сельских поселений.
Контактные данные администраций сельских поселений Ленинского района по ссылке.

График подачи воды (в случае аварийного отключения света на длительный срок)

Четные дни – пгт Ленино, г. Щёлкино, пгт Багерово.
Нечетные дни – территория Батальненского, Белинского, Виноградненского, Войковского, Глазовского, Горностаевского, Заветненского, Ильичёвского, Калиновского, Кировского, Красногорского, Ленинского, Луговского, Марфовского, Марьевского, Мысовского, Новониколаевского, Октябрьского, Останинского, Приозёрненского, Семисотского, Уваровского, Челядиновского и Чистопольского сельских поселений.
Время подачи: 15:00 – 21:00.
График ориентировочный и может корректироваться. В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.
Для жителей Ленинского района ГУП РК "Вода Крыма": +7-979-014-68-89 (диспетчерская).

Газоснабжение

Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону+7-978-826-69-62 (пн. – пт. с 8:00 до 16:00).

Банкоматы с возможностью выдачи наличных

Генбанк – офис, пгт Ленино, ул. Пушкина, 39ж;
Банк "Россия" – офис, пгт Ленино, пр. Энгельса, 11а/6;
ВТБ:
  • офис, пгт Ленино, ул. Пушкина, 42;
  • магазин "ПУД", пгт Ленино, ул. Шоссейная, 12;
  • магазин "Доброцен", пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5з;
  • территория ж/д вокзала, пгт Ленино, ул. Привокзальная, 1;
  • магазин "Яблоко", г. Щёлкино, Первый мкр-н, 30в;
  • магазин "ПУД", г. Щёлкино, Первый мкр-н, 19;
  • Щелкино, 87.

Аптеки, работающие по безналичному расчету

  • аптека № 95 (пгт Ленино, ул. Пушкина, 46а – пн.-пт. с 8:00 до 18:00);
  • аптека "Гран-фарма" (пгт Ленино, проспект Ленина, 3 – пн. – вс. с 8:00 до 20:00).

Магазины, работающие по безналу при отсутствии электроэнергии

  • "Яблоко" (г. Щёлкино, Первый мкр-н, 30в);
  • "Клевер" (г. Щёлкино, 71).

Магазины, работающие только по наличному расчету при отсутствии электроэнергии

  • "Доброцен" (пгт Ленино, ул. Фрунзе, 53);
  • "ПУД" (пгт Ленино, ул. Шоссейная, 13).
Актуальное расписание общественного транспорта - по ссылке.

Телефоны дежурно-диспетчерских служб

Горячая линия: +7-978-083-06-47, +7-36557-4-10-66 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно): +7-978-700-12-29, +7-978-700-01-44;
ГУП РК "Вода Крыма": +7-36557-40259, +7-979-014-68-89 (диспетчерская).
ГУП РК "Крымгазсети": 8-800-506-00-04 – круглосуточная горячая линия, +7-978-086-38-28, +7-978-216-70-71, +7-978-551-72-76.
ГУП РК "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 (республиканское отделение), +7-36557-4-11-61, +7-978-954-42-02 (аварийная служба).
*Данные предоставлены Министерством внутренней политики, информации и связи Крыма
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Ленинский районКрымНовости КрымаРежим ЧСОтключение электроэнергии в Крыму
 
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