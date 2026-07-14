Куда обращаться за помощью жителям Сакского района Крыма
Куда обращаться за помощью жителям Сакского района Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка с мобильным телефоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма, столкнувшемся с отключениями электричества и воды и сбоями мобильной связи, есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение города, рассказали в мининформе Крыма.
Точки бесплатной зарядки электрических устройств
- —· с. Уютное, ул. Садовая, 44 – возле Дома культуры;
- —· с. Уютное, ул. Гагарина, 45 – за памятником в честь воинов-односельчан, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Во время отсутствия электроэнергии с графиком работы точек можно ознакомиться в канале Уютненского сельского поселения в Максе (присоединиться по ссылке ).
Водоснабжение
На территории муниципальных образований района организован подвоз питьевой и технической воды, который осуществляет МКУ "Районный ресурсный центр". Подвоз воды производится по мере необходимости на основании заявок от глав сельских поселений, а также информации, поступающей от профильных ресурсоснабжающих организаций.
Для экстренной связи и решения вопросов обращаться к заместителю главы администрации Сакского района с 8:00 до 20:00 по номеру +7-978-998-34-85 (Сергей Владимирович Кирьянов).
Кроме того, для жителей организована выдача бутилированной питьевой воды. Информацию о пунктах раздачи можно уточнить в администрациях сельских поселений.
Газоснабжение
Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться к заместителю главы администрации Сакского района Сергею Владимировичу Кирьянову по телефону: +7-978-998-34-85 (с 8:00 до 20:00).
Аптеки, работающие за наличный расчет во время отключения электроэнергии
- —· аптечный пункт, с. Ромашкино, ул. Интернациональная, 56 – с 8:00 до 20:00;
- —· аптечный пункт, с. Ивановка, ул. Ленина, 26 – с 8:00 до 20:00;
- —· "Медфарм Крым", с. Фрунзе, ул. Гагарина, 1а – с 8:00 до 18:00;
- —· "Фарм Плюс", с. Фрунзе, ул. Школьная, 12 – с 8:00 до 18:00;
- —· "ЛекарьАптекаФарм", с. Воробьево, Торговый пер., 3 – с 8:00 до 20:00;
- —· "Витекс-Фарм-77", с. Молочное, ул. Пионерская, 7 – с 8:00 до 20:00;
- —· "Лекфарм", с. Вересаево, ул. Советская, 31 – с 8:00 до 20:00;
- —· "Витекс-Фарм-77", с. Уютное, ул. Кирова – с 8:00 до 20:00;
- —· аптечный пункт, с. Уютное, ул. Евпаторийская, 24б – с 8:00 до 20:00;
- —· "Фарм Плюс", с. Уютное, ул. Евпаторийская, 4а – с 8:00 до 18:00;
- —· аптечный пункт, с. Штормовое, ул. Коммунистическая, 1 – с 8:00 до 18:00;
- —· "Фарм-сервис", пгт Новофедоровка, ул. Марченко, 2в – с 8:00 до 20:00;
- —· "Фарм-мед", пгт Новофедоровка, ул. Севастопольская, 20б – с 8:00 до 20:00;
- —· "На здоровье", пгт Новофедоровка, ул. Марченко, 2е – с 8:00 до 20:00;
- —· семейная аптека "Апрель", пгт Новофедоровка, ул. Марченко, 6а – с 8:00 до 20:00;
- —· "Докфарм-мед", с. Крымское, ул. Дачная, 5 – с 8:00 до 18:00;
- —· "Фарм Плюс", с. Суворовское, ул. Суворовская, 1а – с 8:00 до 21:00;
- —· ГУП РК "Крым-Фармация", с. Охотниково, ул. Комсомольская, 4б, № 149 – в будние дни с 8:00 до 18:00, сб. и вс. – выходные.
Аптеки, отпускающие препараты только при наличии электричества
- —· Faidalia, с. Орехово, пр-кт. 60 лет СССР, 2б – с 8:00 до 18:00;
- —· "Ювес плюс", с. Михайловка, ул. Ленина, 2 – с 8:00 до 18:00;
- —· "Апрель", с. Червоное, ул. Северная, 26а – с 8:00 до 18:00;
- —· "Апрель", с. Лесновка, ул. Школьная, 22б – с 8:00 до 18:00.
Актуальное расписание общественного транспорта - по ссылке
Телефоны дежурно-диспетчерских служб
Горячая линия: +7-36563-2-53-81, +7-978-970-76-06 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Единая дежурно-диспетчерская служба (круглосуточно): +7-978-934-00-67, +7-978-618-00-91, +7-36563-3-01-26, +7-36563-3-01-28.
ГУП РК "Крымэнерго": 8-800-506-00-12 (круглосуточно).
Сакский филиал ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-954-41-56 – аварийная служба (круглосуточно).
ГУП РК "Крымгазсети": 104 – аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно).
Районная служба внутридомовых систем газоснабжения: +7-978-918-46-42, +7-978-918-46-52. График работы: с пн. по чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
Отдел по работе с клиентами: +7-978-918-46-07. График работы: с пн. по чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
Служба по газификации: +7-978-918-46-12. График работы: с пн. по чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
ООО "Крымская водная компания": +7-978-701-30-50, +7-978-746-09-90, +7-988-464-87-24 (многоканальный, добавочный номер – 3).
Диспетчерская служба (круглосуточно): +7-988-464-87-24 (многоканальный, добавочный номер – 2).
Приемная: +7-978-741-56-50, +7-988-464-87-24 (многоканальный, добавочный номер – 1). График работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Абонентский отдел: +7-978-741-61-19. График работы: пн. – чт. с 8:00 до 17:00, пт. – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Сакский филиал ГУП РК "Вода Крыма": +7-978-008-87-69, +7-978-008-87-68 – диспетчерская служба (круглосуточно), +7-36563-3-10-07. График работы: в будние дни с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.