https://crimea.ria.ru/20260714/krymskiy-most-seychas---obstanovka-posle-nochnogo-perekrytiya-dvizheniya-1157609343.html

Крымский мост сейчас - обстановка после ночного перекрытия движения

Крымский мост сейчас - обстановка после ночного перекрытия движения - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Крымский мост сейчас - обстановка после ночного перекрытия движения

Крымский мост утром во вторник открыт для проезда, при этом со стороны Тамани есть очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T06:16

2026-07-14T06:16

2026-07-14T06:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост утром во вторник открыт для проезда, при этом со стороны Тамани есть очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.48.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияВласти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов

крымский мост

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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