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Крымский мост сейчас - обстановка после ночного перекрытия движения
Крымский мост сейчас - обстановка после ночного перекрытия движения - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Крымский мост сейчас - обстановка после ночного перекрытия движения
Крымский мост утром во вторник открыт для проезда, при этом со стороны Тамани есть очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T06:16
2026-07-14T06:16
2026-07-14T06:16
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост утром во вторник открыт для проезда, при этом со стороны Тамани есть очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.48.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияВласти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас - обстановка после ночного перекрытия движения
Крымский мост сейчас - обстановка после ночного перекрытия движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост утром во вторник открыт для проезда, при этом со стороны Тамани есть очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи
и возобновлено в 4.48.
"По состоянию на 6.00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
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