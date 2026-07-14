https://crimea.ria.ru/20260714/krymskiy-most-posle-otkrytiya-dvizheniya---chto-s-ocheredyami-1157627537.html

Крымский мост после открытия движения - что с очередями

Крымский мост после открытия движения - что с очередями - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Крымский мост после открытия движения - что с очередями

На Крымском мосту после открытия движения в очередях с обеих сторон ждут проезда 450 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T13:16

2026-07-14T13:16

2026-07-14T13:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения в очередях с обеих сторон ждут проезда 450 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи во вторник и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто, в 8 утра очередей уже не было. Во второй раз мост перекрыли в 11.36 и открыли в 13 часов.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260713/probki-na-krymskom-mostu-na-avtopodkhodakh-so-storony-kerchi-razdayut-pitevuyu-vodu-1157586731.html

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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