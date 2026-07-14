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Крымский мост после открытия движения - что с очередями - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Крымский мост после открытия движения - что с очередями
Крымский мост после открытия движения - что с очередями - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Крымский мост после открытия движения - что с очередями
На Крымском мосту после открытия движения в очередях с обеих сторон ждут проезда 450 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T13:16
2026-07-14T13:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения в очередях с обеих сторон ждут проезда 450 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи во вторник и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто, в 8 утра очередей уже не было. Во второй раз мост перекрыли в 11.36 и открыли в 13 часов.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост после открытия движения - что с очередями

На Крымском мосту после открытия движения в очередях ждут 450 автомобилей

13:16 14.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения в очередях с обеих сторон ждут проезда 450 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 70 транспортных средств. Со стороны Керчи стоят 380 транспортных средств. Время ожидания - более часа", - говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи во вторник и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто, в 8 утра очередей уже не было. Во второй раз мост перекрыли в 11.36 и открыли в 13 часов.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.
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