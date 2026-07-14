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Крымский мост перекрыт
Крымский мост перекрыт - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Крымский мост перекрыт
Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T11:37
2026-07-14T11:37
2026-07-14T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто, в 8 утра очередей уже не было.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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