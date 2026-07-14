https://crimea.ria.ru/20260714/krymskiy-most---obstanovka-na-8-utra-vtornika-1157611628.html

Крымский мост - обстановка на 8 утра вторника

Крымский мост - обстановка на 8 утра вторника - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Крымский мост - обстановка на 8 утра вторника

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T08:27

2026-07-14T08:27

2026-07-14T08:28

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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