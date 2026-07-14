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Крымский мост - обстановка на 8 утра вторника - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Крымский мост - обстановка на 8 утра вторника
Крымский мост - обстановка на 8 утра вторника - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Крымский мост - обстановка на 8 утра вторника
Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T08:27
2026-07-14T08:28
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост - обстановка на 8 утра вторника

На Крымском мосту нет очередей

08:27 14.07.2026 (обновлено: 08:28 14.07.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении с данными на 8.00.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.48. В 6 утра со стороны Тамани в очереди стояли 120 авто.
Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
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