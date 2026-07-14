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Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 год

Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 год - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 год

УФНС России по Республике Крым напоминает о том, что налог на доходы физических лиц за 2025 год необходимо уплатить не позднее 15 июля. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T19:34

2026-07-14T19:34

2026-07-14T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. УФНС России по Республике Крым напоминает о том, что налог на доходы физических лиц за 2025 год необходимо уплатить не позднее 15 июля.У налогоплательщика при этом сохраняется право на предоставление пояснений и дополнительных документов. Если в ходе проверки гражданин не представит сведения о реальных условиях сделки по продаже (дарению) недвижимого имущества, то налоговый орган составит акт налоговой проверки. В связи с исполнением налогоплательщиками своей обязанности по декларированию доходов в налоговые органы Республики Крым в 2026 году было представлено более 14 тысяч деклараций с суммой налога к уплате в размере 2,2 млрд. рублей. Законодательством не предусмотрено направление уведомлений и квитанций на уплату налога. Рассчитать сумму НДФЛ и заполнить платежный документ налогоплательщикам необходимо самостоятельно. Граждане могут дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью электронного сервиса ФНС России "Уплата налогов и пошлин". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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