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Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 год - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 год
Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 год - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 год
УФНС России по Республике Крым напоминает о том, что налог на доходы физических лиц за 2025 год необходимо уплатить не позднее 15 июля. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T19:34
2026-07-14T19:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. УФНС России по Республике Крым напоминает о том, что налог на доходы физических лиц за 2025 год необходимо уплатить не позднее 15 июля.У налогоплательщика при этом сохраняется право на предоставление пояснений и дополнительных документов. Если в ходе проверки гражданин не представит сведения о реальных условиях сделки по продаже (дарению) недвижимого имущества, то налоговый орган составит акт налоговой проверки. В связи с исполнением налогоплательщиками своей обязанности по декларированию доходов в налоговые органы Республики Крым в 2026 году было представлено более 14 тысяч деклараций с суммой налога к уплате в размере 2,2 млрд. рублей. Законодательством не предусмотрено направление уведомлений и квитанций на уплату налога. Рассчитать сумму НДФЛ и заполнить платежный документ налогоплательщикам необходимо самостоятельно. Граждане могут дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью электронного сервиса ФНС России "Уплата налогов и пошлин". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, уфнс россии по республике крым, налоги, экономика
Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 год

УФНС по Крыму: 15 июля истекает срок уплаты налога на доходы граждан за 2025 год

19:34 14.07.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк ФНС РФ
 ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. УФНС России по Республике Крым напоминает о том, что налог на доходы физических лиц за 2025 год необходимо уплатить не позднее 15 июля.
"В случае непредставления декларации, начиная с 16 июля этого года, налоговая инспекция проведет камеральную проверку в бездекларационном порядке на основании имеющихся у нее данных. Налог будет рассчитан исходя из сведений о сделке, полученных из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - отметили в ведомстве.
У налогоплательщика при этом сохраняется право на предоставление пояснений и дополнительных документов. Если в ходе проверки гражданин не представит сведения о реальных условиях сделки по продаже (дарению) недвижимого имущества, то налоговый орган составит акт налоговой проверки.
"По результатам проверки помимо налога будет исчислена сумма штрафных санкций и пени из-за нарушения сроков представления декларации и срока уплаты", - проинформировали в ведомстве.
В связи с исполнением налогоплательщиками своей обязанности по декларированию доходов в налоговые органы Республики Крым в 2026 году было представлено более 14 тысяч деклараций с суммой налога к уплате в размере 2,2 млрд. рублей.
Законодательством не предусмотрено направление уведомлений и квитанций на уплату налога. Рассчитать сумму НДФЛ и заполнить платежный документ налогоплательщикам необходимо самостоятельно. Граждане могут дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью электронного сервиса ФНС России "Уплата налогов и пошлин".
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