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Крым и другие регионы России в течение дня атаковали более 250 украинских дронов - РИА Новости Крым, 14.07.2026
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Крым и другие регионы России в течение дня атаковали более 250 украинских дронов
Крым и другие регионы России в течение дня атаковали более 250 украинских дронов - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Крым и другие регионы России в течение дня атаковали более 250 украинских дронов
252 украинских беспилотника уничтожены за день над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 252 украинских беспилотника уничтожены за день над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает вечером во вторник Минобороны РФ.В том числе вражеские дроны уничтожен над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, над Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.В ночь на вторник над российскими регионами сбили 288 вражеских беспилотников, в том числе – над территорией Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие ПодмосковьяПожар вспыхнул на Афипском НПЗ после атаки дронов на Краснодарский крайВСУ ударили по энергосистеме Севастополя – что происходит в городе
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Крым и другие регионы России в течение дня атаковали более 250 украинских дронов

Более 250 беспилотников ВСУ атаковали Крым и другие регионы России в течение дня

20:57 14.07.2026 (обновлено: 21:07 14.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 252 украинских беспилотника уничтожены за день над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает вечером во вторник Минобороны РФ.

"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 252 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении российского военного ведомства.

В том числе вражеские дроны уничтожен над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, над Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на вторник над российскими регионами сбили 288 вражеских беспилотников, в том числе – над территорией Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
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