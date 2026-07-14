https://crimea.ria.ru/20260714/krym-i-drugie-regiony-rossii-v-techenie-dnya-atakovali-bolee-250-ukrainskikh-dronov-1157650971.html

Крым и другие регионы России в течение дня атаковали более 250 украинских дронов

Крым и другие регионы России в течение дня атаковали более 250 украинских дронов - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Крым и другие регионы России в течение дня атаковали более 250 украинских дронов

252 украинских беспилотника уничтожены за день над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T20:57

2026-07-14T20:57

2026-07-14T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 252 украинских беспилотника уничтожены за день над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает вечером во вторник Минобороны РФ.В том числе вражеские дроны уничтожен над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, над Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Азовского и Черного морей.В ночь на вторник над российскими регионами сбили 288 вражеских беспилотников, в том числе – над территорией Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие ПодмосковьяПожар вспыхнул на Афипском НПЗ после атаки дронов на Краснодарский крайВСУ ударили по энергосистеме Севастополя – что происходит в городе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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