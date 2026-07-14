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"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью
"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью - РИА Новости Крым, 14.07.2026
"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью
Учения с участием 1,5 тысячи военных стран "коалиции желающих" пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T11:44
2026-07-14T11:44
2026-07-14T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Учения с участием 1,5 тысячи военных стран "коалиции желающих" пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.Морская часть учений, по его словам, пройдет в Турции. В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил Стубб.В Париже 6 января 2026 года прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале февраля заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине сразу же появятся вооруженные силы, самолеты и поддержка в море от НАТО.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания РоссииЕвропа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – ШойгуБританские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
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европа, нато, учения, в мире, новости
"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью
Войска стран "коалиции желающих" в сентябре проведут учения в Польше, Турции и Румынии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Учения с участием 1,5 тысячи военных стран "коалиции желающих" пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"В Польше пройдут учения сухопутных сил, противовоздушной обороны – в Румынии", – цитирует Стубба РИА Новости.
Морская часть учений, по его словам, пройдет в Турции. В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил Стубб.
В Париже 6 января 2026 года прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале февраля заявил
, что после заключения мирного соглашения на Украине сразу же появятся вооруженные силы, самолеты и поддержка в море от НАТО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ
.
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