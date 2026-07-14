Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260714/koalitsiya-zhelayuschikh-provedet-voennye-ucheniya-v-trekh-stranakh-osenyu-1157617717.html
"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью
"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью - РИА Новости Крым, 14.07.2026
"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью
Учения с участием 1,5 тысячи военных стран "коалиции желающих" пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T11:44
2026-07-14T11:44
европа
нато
учения
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111641/82/1116418293_0:71:1352:832_1920x0_80_0_0_f37909ea772e0ccaaf8b4fabb11e681c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Учения с участием 1,5 тысячи военных стран "коалиции желающих" пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.Морская часть учений, по его словам, пройдет в Турции. В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил Стубб.В Париже 6 января 2026 года прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале февраля заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине сразу же появятся вооруженные силы, самолеты и поддержка в море от НАТО.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания РоссииЕвропа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – ШойгуБританские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111641/82/1116418293_152:0:1352:900_1920x0_80_0_0_28140066bd99f320edfc522f5ebd9bdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европа, нато, учения, в мире, новости
"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью

Войска стран "коалиции желающих" в сентябре проведут учения в Польше, Турции и Румынии

11:44 14.07.2026
 
© CC0 / NATO photo by NIC Edouard Bocquet / / Перейти в фотобанкУчения НАТО Sea Shield в Черном море
Учения НАТО Sea Shield в Черном море
© CC0 / NATO photo by NIC Edouard Bocquet /
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Учения с участием 1,5 тысячи военных стран "коалиции желающих" пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"В Польше пройдут учения сухопутных сил, противовоздушной обороны – в Румынии", – цитирует Стубба РИА Новости.
Морская часть учений, по его словам, пройдет в Турции. В маневрах примут участие 1,5 тысячи военнослужащих сухопутных сил, добавил Стубб.
В Париже 6 января 2026 года прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки киевского режима, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в начале февраля заявил, что после заключения мирного соглашения на Украине сразу же появятся вооруженные силы, самолеты и поддержка в море от НАТО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания России
Европа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу
Британские и французские десантники готовы к миссии на Украине – СМИ
 
ЕвропаНАТОУченияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:15Ситуация в Джанкойском районе: где зарядить телефоны и снять деньги
12:03Севастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов
12:01Морской транспорт в Севастополе возобновил работу после 2-часовой остановки
11:53"Мы не можем топтаться на месте": Зеленский сделал заявление после удара ВС России
11:44"Коалиция желающих" проведет военные учения в трех странах осенью
11:37Крымский мост перекрыт
11:34Атака ВСУ на Севастополь: прокуратура контролирует оказание помощи людям
11:282,8 тысяч км дорог и 67 мостов восстановили в новых регионах РФ
11:19ФАС выдала предупреждения 13 компаниям из-за цен на топливо
11:10В Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУ
11:00Пожар на Афипском нефтезаводе ликвидировали
10:46Житель Алушты ответит за осквернение символов воинской славы России
10:44ВТБ предоставил более 1,2 тыс. кредитных каникул в Крыму и Севастополе
10:38С участием РФ: в Иране назвали главный фактор энергетической безопасности
10:27На ремонт гимназии №1 в Симферополе выделят еще 37 миллионов рублей
10:25Атаки ВСУ на суда в Азовском море: что будет с поставками сельхозпродукции
10:17В Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленности
10:10В каких городах Крыма можно свободно купить бензин 14 июля
10:05В Севастополе закрыли рейд
09:56Где в Севастополе купить бензин во вторник
Лента новостейМолния