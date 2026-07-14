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Какой сегодня праздник: 14 июля

Какой сегодня праздник: 14 июля - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Какой сегодня праздник: 14 июля

Православные верующие вспоминают братьев-врачевателей Косьму и Дамиана, во Франции отмечают День взятия Бастилии, а еще 14 июля день недели воскресенье... РИА Новости Крым, 13.07.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Православные верующие вспоминают братьев-врачевателей Косьму и Дамиана, во Франции отмечают День взятия Бастилии, а еще 14 июля день недели воскресенье официально стал выходным.Что празднуют в миреПравославные в этот день чтут память врачевателей и чудотворцев братьев Косьмы и Дамиана, живших и принявших мученическую смерть в Риме при императоре Марке Аврелии Карине, который правил в 283-285 годах. В ряде стран 14 июля отмечают День нудистов. Знаменитому русскому и советскому поэту Максимилиану Волошину, кстати, приписывают создание движения нудистов в России. А еще говорят, что именно он открыл первый в стране пляж для желающих отдыхать без одежды – в Коктебеле.Еще сегодня можно отметить День смородины, Всемирный день жареного мяса, День придумывания 27 слов на букву "О". Или присоединиться к французам, отмечающим День взятия Бастилии.Знаменательные события14 июля в 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый автомобиль отечественного производства с двигателем внутреннего сгорания. Двигатель и трансмиссия были изготовлены заводом изобретателя и лейтенанта Российского Флота Евгения Яковлева. Корпус, ходовая часть и колеса – фабрикой дворянина и предпринимателя Петра Фрезе.В 1897 году в Российской империи день недели воскресенье был объявлен официальным выходным. До этого русское законодательство не содержало в себе общего воспрещения воскресной работы.Кто родилсяВ 1862 году родился австрийский художник Густав Климт – один из самых ярких представителей венского модерна. Его произведения созданы в основном в стиле символизма и эротизма. Климт изображал, в основном, женщин. Если на картине оказывался мужчина, его лица художник не показывал.14 июля свой день рождения отмечает ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе, Конор Энтони Макгрегор. 6 октября 2018 года в рамках UFC 229 потерпел поражение от действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова в результате удушающего приема сзади.Также 14 июля родились русский государственный деятель и поэт Гавриил Державин, российская певица Пелагея, писательница Полина Дашкова, солист группы The Black Eyed Peas американский рэпер Taboo.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, культура, история, рыболовство, россия, в мире, православие