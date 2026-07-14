https://crimea.ria.ru/20260714/kakim-byl-pervyy-udar-legendarnoy-katyushi---infografika-1157608311.html

Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика

Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика

Наиболее массовая советская боевая машина БМ-13, которую нацистские солдаты называли "орга́ном Сталина" за характерный звук, издаваемый оперением ракет,... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T07:14

2026-07-14T07:14

2026-07-14T07:14

инфографика

оружие

великая отечественная война

история

ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Наиболее массовая советская боевая машина БМ-13, которую нацистские солдаты называли "орга́ном Сталина" за характерный звук, издаваемый оперением ракет, легендарная "Катюша" ровно 85 лет назад – 14 июля 1941 года – выпустила свой первый залп.Он был сделан с дистанции около шести километров и пришелся по скоплению фашистов и вражеской техники в районе железнодорожной станции "Орша" в Белоруссии. Уже через 1,5 часа "Катюша" отстрелялась по переправе через реку Оршицу. В результате ударов противник потерял сотни человек и десятки единиц техники.Разрабатывать боевую машину калибра снаряда 13 см начали в 1937 году, первые образцы собрали в марте 1941 года, а на вооружение Советской армии установка поступила всего за несколько дней до объявления Великой Отечественной войны. Перезарядка занимала около 5 минут, для этого задействовали расчет из семи человек.Залпы "Катюши" оставляли после себя гектары выжженной земли и разрушенные укрепления. Чтобы ни одна боевая машина не попала в руки врага, на каждой БМ-13 размещали взрывчатку – технику уничтожали в случае угрозы захвата противником.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оружие, великая отечественная война, история, ссср, инфографика