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Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика
Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика
Наиболее массовая советская боевая машина БМ-13, которую нацистские солдаты называли "орга́ном Сталина" за характерный звук, издаваемый оперением ракет,... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T07:14
2026-07-14T07:14
2026-07-14T07:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Наиболее массовая советская боевая машина БМ-13, которую нацистские солдаты называли "орга́ном Сталина" за характерный звук, издаваемый оперением ракет, легендарная "Катюша" ровно 85 лет назад – 14 июля 1941 года – выпустила свой первый залп.Он был сделан с дистанции около шести километров и пришелся по скоплению фашистов и вражеской техники в районе железнодорожной станции "Орша" в Белоруссии. Уже через 1,5 часа "Катюша" отстрелялась по переправе через реку Оршицу. В результате ударов противник потерял сотни человек и десятки единиц техники.Разрабатывать боевую машину калибра снаряда 13 см начали в 1937 году, первые образцы собрали в марте 1941 года, а на вооружение Советской армии установка поступила всего за несколько дней до объявления Великой Отечественной войны. Перезарядка занимала около 5 минут, для этого задействовали расчет из семи человек.Залпы "Катюши" оставляли после себя гектары выжженной земли и разрушенные укрепления. Чтобы ни одна боевая машина не попала в руки врага, на каждой БМ-13 размещали взрывчатку – технику уничтожали в случае угрозы захвата противником.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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оружие, великая отечественная война, история, ссср, инфографика
Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика
85 лет назад легендарная "Катюша" впервые ударила по врагу - инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Наиболее массовая советская боевая машина БМ-13, которую нацистские солдаты называли "орга́ном Сталина" за характерный звук, издаваемый оперением ракет, легендарная "Катюша" ровно 85 лет назад – 14 июля 1941 года – выпустила свой первый залп.
Он был сделан с дистанции около шести километров и пришелся по скоплению фашистов и вражеской техники в районе железнодорожной станции "Орша" в Белоруссии. Уже через 1,5 часа "Катюша" отстрелялась по переправе через реку Оршицу. В результате ударов противник потерял сотни человек и десятки единиц техники.
Разрабатывать боевую машину калибра снаряда 13 см начали в 1937 году, первые образцы собрали в марте 1941 года, а на вооружение Советской армии установка поступила всего за несколько дней до объявления Великой Отечественной войны. Перезарядка занимала около 5 минут, для этого задействовали расчет из семи человек.
Залпы "Катюши" оставляли после себя гектары выжженной земли и разрушенные укрепления. Чтобы ни одна боевая машина не попала в руки врага, на каждой БМ-13 размещали взрывчатку – технику уничтожали в случае угрозы захвата противником.
Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.
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