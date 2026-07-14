Рейтинг@Mail.ru
Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260714/kakim-byl-pervyy-udar-legendarnoy-katyushi---infografika-1157608311.html
Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика
Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика
Наиболее массовая советская боевая машина БМ-13, которую нацистские солдаты называли "орга́ном Сталина" за характерный звук, издаваемый оперением ракет,... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T07:14
2026-07-14T07:14
инфографика
оружие
великая отечественная война
история
ссср
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136589970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58231d671d364cfed153fbb5255f9a52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Наиболее массовая советская боевая машина БМ-13, которую нацистские солдаты называли "орга́ном Сталина" за характерный звук, издаваемый оперением ракет, легендарная "Катюша" ровно 85 лет назад – 14 июля 1941 года – выпустила свой первый залп.Он был сделан с дистанции около шести километров и пришелся по скоплению фашистов и вражеской техники в районе железнодорожной станции "Орша" в Белоруссии. Уже через 1,5 часа "Катюша" отстрелялась по переправе через реку Оршицу. В результате ударов противник потерял сотни человек и десятки единиц техники.Разрабатывать боевую машину калибра снаряда 13 см начали в 1937 году, первые образцы собрали в марте 1941 года, а на вооружение Советской армии установка поступила всего за несколько дней до объявления Великой Отечественной войны. Перезарядка занимала около 5 минут, для этого задействовали расчет из семи человек.Залпы "Катюши" оставляли после себя гектары выжженной земли и разрушенные укрепления. Чтобы ни одна боевая машина не попала в руки врага, на каждой БМ-13 размещали взрывчатку – технику уничтожали в случае угрозы захвата противником.Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ссср
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136589970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6094e00ed6c55cc3c9066f86e778cfb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оружие, великая отечественная война, история, ссср, инфографика
Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика

85 лет назад легендарная "Катюша" впервые ударила по врагу - инфографика РИА Новости Крым

07:14 14.07.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Наиболее массовая советская боевая машина БМ-13, которую нацистские солдаты называли "орга́ном Сталина" за характерный звук, издаваемый оперением ракет, легендарная "Катюша" ровно 85 лет назад – 14 июля 1941 года – выпустила свой первый залп.
Он был сделан с дистанции около шести километров и пришелся по скоплению фашистов и вражеской техники в районе железнодорожной станции "Орша" в Белоруссии. Уже через 1,5 часа "Катюша" отстрелялась по переправе через реку Оршицу. В результате ударов противник потерял сотни человек и десятки единиц техники.
Разрабатывать боевую машину калибра снаряда 13 см начали в 1937 году, первые образцы собрали в марте 1941 года, а на вооружение Советской армии установка поступила всего за несколько дней до объявления Великой Отечественной войны. Перезарядка занимала около 5 минут, для этого задействовали расчет из семи человек.
Залпы "Катюши" оставляли после себя гектары выжженной земли и разрушенные укрепления. Чтобы ни одна боевая машина не попала в руки врага, на каждой БМ-13 размещали взрывчатку – технику уничтожали в случае угрозы захвата противником.
Подробнее – в инфографике РИА Новости Крым.
Каким был первый удар легендарной Катюши - инфографикаКаким был первый удар легендарной Катюши - инфографика
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаОружиеВеликая Отечественная войнаИсторияСССР
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52ФСБ сорвала атаку дронов на стратегическое предприятие Подмосковья
08:41Сотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
08:27Крымский мост - обстановка на 8 утра вторника
08:18Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ после атаки дронов на Краснодарский край
08:01ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одесской области - что поражено
07:55Мошенники обманывают крымчан под видом сотрудников "Крымгазсети"
07:39В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
07:33Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительства
07:14Каким был первый удар легендарной "Катюши" - инфографика
06:57Как бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают власти
06:46В Севастополе открыли рейд после отбоя воздушной тревоги
06:40В Киеве прогремели взрывы - в городе пожары
06:16Крымский мост сейчас - обстановка после ночного перекрытия движения
06:00ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя - что происходит в городе
00:01Грозовые дожди придут в Крым во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 14 июля
23:20Симоньян передаст миллион рублей семье погибшего от удара ВСУ младенца
23:0440 литров бензина на авто: где заправиться в Севастополе во вторник
22:58Удар по Одессе и новая система снабжения топливом Крыма – главное
22:30Боевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР
Лента новостейМолния