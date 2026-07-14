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Как бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают власти

Как бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают власти - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Как бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают власти

Предприниматели на севере Крыма нашли пути выхода для налаживания работы в условиях топливного и энергетического кризисов. Адаптироваться к сложившейся ситуации РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T06:57

2026-07-14T06:57

2026-07-14T06:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Предприниматели на севере Крыма нашли пути выхода для налаживания работы в условиях топливного и энергетического кризисов. Адаптироваться к сложившейся ситуации крымскому бизнесу также помогает правительство, которое разработало пакет мер поддержки. Какие сложности сейчас испытывает бизнес и как справляется с вызовами в сложный период в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета по содействию профильному и бизнес-образованию Торгово-промышленной палаты республики Ксения Тарасенко."Северные районы – это одна из самых пострадавших областей в Крыму. Но все-таки предпринимательская деятельность, это деятельность, которая осуществляется на свой страх и риск, и мы всегда имеем запасной план в кармане. Поэтому в большинстве своем те предприниматели, которые находятся и ведут бизнес в этих районах, стараются адаптироваться", - отметила она.По ее словам, предприниматели закупают генераторы и топливо не только для того, чтобы содержать свои объекты торговли, но и дают возможность жителям подзарядить телефоны и зарядные устройства. По мнению Ксении Тарасенко, бизнес в северных региона Крыма в данное время более ответственно относится к сложившейся ситуации, в отличии от других районов.При этом республиканские власти разрабатывают меры поддержки предпринимателей. Одним из основных пунктов является лояльность по аренде, отмечает спикер.Процесс сбора запросов от бизнеса происходит постоянно, обозначила председатель профильного комитета."Запросы собирают все - все деловые сообщества, которые находятся в Крыму, налоговая служба, все ведомства и профильные министерства, во многих ведомствах созданы штабы оперативного реагирования, прямые чаты с бизнес-сообществом, где непосредственно министры общаются и обрабатывают каждый запрос предпринимателей по тем или иным мерам поддержки", - подчеркнула она.И даже если сейчас для некоторых предпринимателей нет необходимых мер поддержки, заверила Ксения Тарасенко, никто не будет забыт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСПоддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеровКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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