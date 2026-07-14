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Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительства
Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительства - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительства
Глава киевского режима Владмир Зеленский решил отправить правительство в отставку для создания видимости смены власти. Так он намерен обмануть простых... РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T07:33
2026-07-14T07:33
2026-07-14T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владмир Зеленский решил отправить правительство в отставку для создания видимости смены власти. Так он намерен обмануть простых налогоплательщиков на Западе, знающих теперь о коррупции на Украине и не желающих участвовать в ее поддержке. Так считает политолог Павел Шипилин, аргументы в пользу своего мнения он озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму".На днях Владимир Зеленский объявил об отставке правительства Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. По словам главы киевского режима, связано это с трансформацией политического курса страны. В понедельник премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду.По мнению Шипилина, с точки зрения эффективности смена правительства Украине совершенно не нужна.По его словам, этот ход выгоден Западу, поскольку может хоть как-то объяснить простым европейцам, почему власти их стран за счет своих же граждан продолжают участвовать в поддержке Украины, власть которой погрязла в воровстве и коррупции."Если говорить об элитах (Запада – ред.), то они участвуют во всем этом, поэтому им ничего объяснять не надо... Но поскольку все просочилось в прессу, то, естественно, обыватель там задает вопрос своим депутатам: "Зачем мы спонсируем Украину, которая все равно деньги ворует?". Запад не понимает... Поэтому ему (Зеленскому – ред.) придется какие-то телодвижения делать типа вот этих смешных замен в своем кабинете министров", – сказал Шипилин.То, что все это фарс, доказывает уже один тот факт, что главное действующее лицо, главный коррупционер – сам Зеленский - остается на своем месте, добавил политолог.Невозможны изменения уже и потому, что кабинет министров – это прежде всего экономика, а о какой экономике на Украине можно говорить, если страна полностью живет за счет подачек Запада, начиная от пенсионеров и заканчивая налоговыми поступлениями, отметил эксперт.Он отметил, что на Украине это "началось давно – не при Зеленском".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – КремльКастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство
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украина, мнения, павел шипилин, политика, внешняя политика, коллективный запад, новости
Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительства
Зеленский спешит отправить правительство Украины в отставку для обмана Запада – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым.
Глава киевского режима Владмир Зеленский решил отправить правительство в отставку для создания видимости смены власти. Так он намерен обмануть простых налогоплательщиков на Западе, знающих теперь о коррупции на Украине и не желающих участвовать в ее поддержке. Так считает политолог Павел Шипилин, аргументы в пользу своего мнения он озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
На днях Владимир Зеленский объявил об отставке правительства Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. По словам главы киевского режима, связано это с трансформацией политического курса страны. В понедельник премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду.
По мнению Шипилина, с точки зрения эффективности смена правительства Украине совершенно не нужна.
"Но у Зеленского же совершенно другие цели. Он пытается повесить коррупционные дела на своих подчиненных, в данном случае на Свириденко, на кабинет министров. Пытается таким образом превратить их в громоотвод. Все они получат какие-нибудь должности, я думаю, вполне денежные. Но в основном цель Зеленского, мне кажется, именно в этом заключена", – считает Шипилин.
По его словам, этот ход выгоден Западу, поскольку может хоть как-то объяснить простым европейцам, почему власти их стран за счет своих же граждан продолжают участвовать в поддержке Украины, власть которой погрязла в воровстве и коррупции.
"Если говорить об элитах (Запада – ред.), то они участвуют во всем этом, поэтому им ничего объяснять не надо... Но поскольку все просочилось в прессу, то, естественно, обыватель там задает вопрос своим депутатам: "Зачем мы спонсируем Украину, которая все равно деньги ворует?". Запад не понимает... Поэтому ему (Зеленскому – ред.) придется какие-то телодвижения делать типа вот этих смешных замен в своем кабинете министров", – сказал Шипилин.
То, что все это фарс, доказывает уже один тот факт, что главное действующее лицо, главный коррупционер – сам Зеленский - остается на своем месте, добавил политолог.
"Он поддерживается Западом. Ему по-прежнему готовы давать деньги, потому что он исправно делится. И в общем на Украине, естественно, ничего измениться и не может", – сказал Шипилин.
Невозможны изменения уже и потому, что кабинет министров – это прежде всего экономика, а о какой экономике на Украине можно говорить, если страна полностью живет за счет подачек Запада, начиная от пенсионеров и заканчивая налоговыми поступлениями, отметил эксперт.
"Украина – это абсолютно коррупционное государство... Деньги воруются, вкладывать особо нечего. Поэтому абсолютно неважно, какие петрушки занимают места министров. Они вообще ничего не то что не решают – они даже не в состоянии решить: у них нет для этого возможностей", – резюмировал Шипилин.
Он отметил, что на Украине это "началось давно – не при Зеленском".
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