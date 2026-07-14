https://crimea.ria.ru/20260714/kabmin-v-util-zachem-zelenskiy-izbavlyaetsya-ot-pravitelstva-1157603600.html

Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительства

Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительства - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Кабмин в утиль: зачем Зеленский избавляется от правительства

Глава киевского режима Владмир Зеленский решил отправить правительство в отставку для создания видимости смены власти. Так он намерен обмануть простых... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T07:33

2026-07-14T07:33

2026-07-14T07:33

украина

мнения

павел шипилин

политика

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владмир Зеленский решил отправить правительство в отставку для создания видимости смены власти. Так он намерен обмануть простых налогоплательщиков на Западе, знающих теперь о коррупции на Украине и не желающих участвовать в ее поддержке. Так считает политолог Павел Шипилин, аргументы в пользу своего мнения он озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму".На днях Владимир Зеленский объявил об отставке правительства Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. По словам главы киевского режима, связано это с трансформацией политического курса страны. В понедельник премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду.По мнению Шипилина, с точки зрения эффективности смена правительства Украине совершенно не нужна.По его словам, этот ход выгоден Западу, поскольку может хоть как-то объяснить простым европейцам, почему власти их стран за счет своих же граждан продолжают участвовать в поддержке Украины, власть которой погрязла в воровстве и коррупции."Если говорить об элитах (Запада – ред.), то они участвуют во всем этом, поэтому им ничего объяснять не надо... Но поскольку все просочилось в прессу, то, естественно, обыватель там задает вопрос своим депутатам: "Зачем мы спонсируем Украину, которая все равно деньги ворует?". Запад не понимает... Поэтому ему (Зеленскому – ред.) придется какие-то телодвижения делать типа вот этих смешных замен в своем кабинете министров", – сказал Шипилин.То, что все это фарс, доказывает уже один тот факт, что главное действующее лицо, главный коррупционер – сам Зеленский - остается на своем месте, добавил политолог.Невозможны изменения уже и потому, что кабинет министров – это прежде всего экономика, а о какой экономике на Украине можно говорить, если страна полностью живет за счет подачек Запада, начиная от пенсионеров и заканчивая налоговыми поступлениями, отметил эксперт.Он отметил, что на Украине это "началось давно – не при Зеленском".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – КремльКастинг на нового президента: для чего Зеленский меняет правительство

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мнения, павел шипилин, политика, внешняя политика, коллективный запад, новости