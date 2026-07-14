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Из Москвы на юг России поедет новый поезд

Из Москвы на юг России поедет новый поезд - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Из Москвы на юг России поедет новый поезд

В июле компания "Гранд Сервис Экспресс" запустила новый поезд на юг России сообщением Москва – Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T19:40

2026-07-14T19:40

2026-07-14T19:40

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

ростов-на-дону

москва

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В июле компания "Гранд Сервис Экспресс" запустила новый поезд на юг России сообщением Москва – Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Продажа билетов открывается за 30 суток. Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы ежедневно в 20:00, следует через Воронеж (Придача) и прибывает в Ростов-на-Дону на следующий день в 20:28.Из Ростова поезд уходит в 12:17 и прибывает в Москву на следующий день в 9:40.Ранее сообщалось, что сокращенный вариант маршрутов крымских поездов "Таврия" будет продлен до 20 июля. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму по-прежнему осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и оплате талонов на автобус можно уточнить на сайте компании-перевозчика.Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одна железнодорожная станция в Крыму станет техническойНа железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассыВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек

ростов-на-дону

москва

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд "таврия", ростов-на-дону, москва, новости