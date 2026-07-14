Из Москвы на юг России поедет новый поезд
Москву и Ростов-на-Дону связал новый поезд - перевозчик
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В июле компания "Гранд Сервис Экспресс" запустила новый поезд на юг России сообщением Москва – Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В июле в маршрутной сети "Гранд Сервис Экспресс" появился новый поезд №153/154 Москва – Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.
Продажа билетов открывается за 30 суток. Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы ежедневно в 20:00, следует через Воронеж (Придача) и прибывает в Ростов-на-Дону на следующий день в 20:28.
Из Ростова поезд уходит в 12:17 и прибывает в Москву на следующий день в 9:40.
"Ростов-на-Дону представляет не только туристический интерес, это еще и крупный транспортный узел на юге России. Отсюда можно продолжить поездку курортам Черного и Азовского море, а также на Кавказ", - подчеркнули в компании.
Ранее сообщалось, что сокращенный вариант маршрутов крымских поездов "Таврия" будет продлен до 20 июля. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму по-прежнему осуществляется автобусами. Актуальную информацию о расписании и оплате талонов на автобус можно уточнить на сайте компании-перевозчика.
Талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Пассажирам, изначально купившим железнодорожный билет от станции отправления или до станции конечного назначения, докупать талон на автобус не нужно, поясняли ранее в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее сообщалось, что количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и на материковую часть России, сокращается до семи в день.
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