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Историк сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой Ленинграда

Историк сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой Ленинграда - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Историк сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой Ленинграда

Метод террора Крыма армией киевского режима Украины с его ударами по гражданским объектам в стремлении посеять панику ничем не отличается от блокады... РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T22:43

2026-07-14T22:43

2026-07-14T22:57

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Распад Украины неминуем – эксперт Распад Украины неминуем – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Метод террора Крыма армией киевского режима Украины с его ударами по гражданским объектам в стремлении посеять панику ничем не отличается от блокады немецко-фашистскими войсками Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый заместитель председателя Комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты РФ, историк Армен Гаспарян.Он отметил, что в списке объектов в Крыму и Севастополе, по которым бьют ВСУ, нет военных целей, а следовательно, речь идет просто о создании атмосферы страха и паники среди мирного населения.Однако в отличие от Нюрнбергского процесса, на котором блокада Ленинграда не была признана военным преступлением, процесс над современными украинскими преступниками должен учесть эту ошибку прошлого, считает историк."Я надеюсь, что наши юристы уроки извлекут из того, что было. И на процессе над украинским политическим руководством – а он неизбежен будет – вопрос всего того, что происходило в Крыму за 12 лет, обязательно будет поднят и получит соответствующую правовую оценку", – сказал Гаспарян.Он напомнил, что попытка устроить энергетическую и топливную блокаду не первая со стороны руководства Украины в Киеве. Была и энергетическая блокада, и водная, и много чего еще, но сломить таким образом волю крымчан не получится, уверен Гаспарян."И я думаю, что результатом этого всего будет распад такого государства, как Украина. Он неминуем с этой точки зрения", – подытожил эксперт.Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в КрымуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и Донбасса Битва за свет: хроники крымского блэкаута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен гаспарян, мнения, крым, атаки всу на крым, украина, новости сво