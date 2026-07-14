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Грозовые дожди придут в Крым во вторник
Грозовые дожди придут в Крым во вторник - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Грозовые дожди придут в Крым во вторник
Во вторник в Крыму местами пройдут грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму местами пройдут грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +25...28.В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +23...27.Дожди и грозы ожидаются также на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +18...20, днем +25....27 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Грозовые дожди придут в Крым во вторник
В Крыму во вторник ожидаются грозы и дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму местами пройдут грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Продут кратковременные дожди, в дневные часы за счет развития внутримассовой конвекции местами сильные с грозами. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с; днем 8-13 м/с, при грозах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +23; днем +25…30, в горах +20…25", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +25...28.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +23...27.
Дожди и грозы ожидаются также на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +18...20, днем +25....27 градусов.
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