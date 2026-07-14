Грозовые дожди придут в Крым во вторник

"Продут кратковременные дожди, в дневные часы за счет развития внутримассовой конвекции местами сильные с грозами. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с; днем 8-13 м/с, при грозах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +23; днем +25…30, в горах +20…25", - уточнили синоптики.

Дожди и грозы ожидаются также на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +18...20, днем +25....27 градусов.