https://crimea.ria.ru/20260714/gde-v-sevastopole--kupit-benzin-vo-vtornik-1157613668.html

Где в Севастополе купить бензин во вторник

Где в Севастополе купить бензин во вторник - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Где в Севастополе купить бензин во вторник

В Севастополе во вторник свободно купить бензин и дизтопливо можно на шести автозаправочных станциях. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T09:56

2026-07-14T09:56

2026-07-14T09:56

топливо

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бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник свободно купить бензин и дизтопливо можно на шести автозаправочных станциях. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.- АЗС 60 Качинское шоссе, 2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 –АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 – АИ-95 Ultra;-АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18-А – ДТ Ultra.Продолжает действовать ограничение, по которому заправить можно 20 литров в одну машину, заправка в канистры запрещена, напомнил Развожаев.Во вторник, 14 июля, на четырех автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одно транспортное средство, сообщил ранее губернатор города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямДля Крыма создают новую систему снабжения топливом

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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