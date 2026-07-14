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Где в Севастополе купить бензин во вторник
Где в Севастополе купить бензин во вторник - РИА Новости Крым, 14.07.2026
Где в Севастополе купить бензин во вторник
В Севастополе во вторник свободно купить бензин и дизтопливо можно на шести автозаправочных станциях. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.07.2026
2026-07-14T09:56
2026-07-14T09:56
2026-07-14T09:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник свободно купить бензин и дизтопливо можно на шести автозаправочных станциях. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.- АЗС 60 Качинское шоссе, 2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 –АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 – АИ-95 Ultra;-АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18-А – ДТ Ultra.Продолжает действовать ограничение, по которому заправить можно 20 литров в одну машину, заправка в канистры запрещена, напомнил Развожаев.Во вторник, 14 июля, на четырех автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одно транспортное средство, сообщил ранее губернатор города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямДля Крыма создают новую систему снабжения топливом
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Где в Севастополе купить бензин во вторник
В Севастополе во вторник бензин можно купить на шести АЗС – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник свободно купить бензин и дизтопливо можно на шести автозаправочных станциях. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"С 10:00 на шести заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", – сообщил Развожаев.
- АЗС 60 Качинское шоссе, 2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 –АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;
- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 – АИ-95 Ultra;
-АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе, 18-А – ДТ Ultra.
Продолжает действовать ограничение, по которому заправить можно 20 литров в одну машину, заправка в канистры запрещена, напомнил Развожаев.
Во вторник, 14 июля, на четырех автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров
на одно транспортное средство, сообщил ранее губернатор города.
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