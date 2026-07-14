Где в Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличные
В Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличные можно в нескольких местах - адреса
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллектаТелефон на зарядке
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано с помощью искусственного интеллекта
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Опубликован список полезных ссылок и адресов для жителей Нижнегорского района Крыма в условиях отсутствия электроснабжения.
Информация о точках зарядки электроустройств, водоснабжении, энергоснабжении, газоснабжении района, а также о работе аптек, магазинов и банкоматов - ниже.
Где зарядить телефон
- —аптека "Семья" (пгт Нижнегорский, ул. Юбилейная, 12а; ежедневно, с 8:00 до 21:00);
- —администрация Нижнегорского района (пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 11, пн. – пт. с 9:00 до 17:00; сб. – вс. с 9:00 до 14:00).
- —Для жителей района организована бесплатная точка Wi-Fi (пгт Нижнегорский, ул. Молодежная, 10, ежедневно, с 9:00 до 21:00).
Водоснабжение
Для уточнения графика подачи воды необходимо обращаться в администрации сельских поселений.
Контактные телефоны и адреса администраций сельских поселений размещены по ссылке.
Газоснабжение
Чтобы подать заявку на поставку сжиженного газа, жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться в администрацию сельского поселения.
Гражданам льготных категорий для подачи заявки на поставку сжиженного газа нужно обращаться в администрацию сельского поселения или в управление социальной защиты населения администрации Нижнегорского района.
Адрес: пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 10). Телефоны: +7-36550-2-12-71, +7-36550-2-16-37. График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сб., вс. – выходной.
Банкоматы с возможностью выдачи наличных
ПСБ – магазин "Крымский Смак" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 16б) – во время работы генератора и при наличии интернета;
ВТБ – центральный офис (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87) – во время работы генератора и при наличии интернета.
Сбербанк
- —14.07.2026 с 10:00 до 16:00 работает мобильный офис Сбербанка (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 61).
- —15.07.2026 с 10:00 до 16:00 работает мобильный офис Сбербанка (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 61).
- —17.07.2026 с 10:00 до 16:00 работает мобильный офис Сбербанка (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 61).
Перечень услуг, которые оказывают сотрудники, аналогичен стационарным офисам Сбера.
Аптеки, где доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии (при наличии интернета):
- —Аптека "Юрий" (пгт Нижнегорский, ул. Пригородная, 1а; ул. Победы, 85) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —"Семейная аптека" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 93) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —аптека (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 16б) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —"Социальная аптека" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 64; ул. Молодежная, 18б);
- —аптека ИП Караваева Надежда (пгт Нижнегорский, ул.Лесная,5).
Магазины, где можно купить продукты в период отключения света
- —· "ПУД" (пгт Нижнегорский, ул. Молодёжная) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —· "Крымский Смак" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 16б) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —· "Доброцен" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 1а) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —· магазин "Превосходный" (пгт Нижнегорский, ул. Нижнегорская, 2) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —· магазин "Людмила" (пгт Нижнегорский, ул.Папанина, 27) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —· магазин "Теремок" (пгт Нижнегорский, ул.Дьяченко,33) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —· магазин "Продукты" (с. Лиственное, ул. Советская, 26) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —· магазин "Продукты" (с. Зоркино, ул. Крымская, 34) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —· магазин "Продукты" (с. Ивановка, ул. Ленина, 1а) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —· магазин "Продукты" (с. Ломоносово, Пушкина, 11а) – во время работы генератора и при наличии интернета;
- —· магазин "Продукты" (с. Зеленое, пер. Парковый, 26);
- —· магазин "Продукты" (пгт Нижнегорский, ул. Крылова, 27).
Актуальное расписание общественного транспорта - по ссылке
Телефоны дежурно-диспетчерских служб
· Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнегорского района (ЕДДС): +7-978-256-56-53 (круглосуточно);
· горячая линия администрации Нижнегорского района: +7-978-502-67-31 (пн. – пт. с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00);
· для жителей Нижнегорского района МУП "Вода Нижнегорья": +7-36550-2-10-36;
· для жителей Нижнегорского района ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-918-47-08, +7-978-918-47-14; 8 800 506 00 04.
· для жителей Нижнегорского района Нижнегорский РЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-36550-4-18-68; +7-36550-2-13-76; 8 800 506 0012 (республиканское отделение).
*Данные предоставлены Министерством внутренней политики, информации и связи Крыма