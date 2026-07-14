https://crimea.ria.ru/20260714/gde-v-nizhnegorskom-rayone-zaryadit-telefon-i-snyat-nalichnye-1157636220.html

Где в Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличные

Где в Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличные - РИА Новости Крым, 14.07.2026

Где в Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличные

Опубликован список полезных ссылок и адресов для жителей Нижнегорского района Крыма в условиях отсутствия электроснабжения. РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T17:34

2026-07-14T17:34

2026-07-14T17:34

нижнегорский район

новости крыма

крым

режим чс

отключение электроэнергии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/09/1157507405_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d7685d7c668f46c32b40e931dd02d47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Опубликован список полезных ссылок и адресов для жителей Нижнегорского района Крыма в условиях отсутствия электроснабжения.Информация о точках зарядки электроустройств, водоснабжении, энергоснабжении, газоснабжении района, а также о работе аптек, магазинов и банкоматов - ниже.Где зарядить телефонВодоснабжениеДля уточнения графика подачи воды необходимо обращаться в администрации сельских поселений.Контактные телефоны и адреса администраций сельских поселений размещены по ссылке.ГазоснабжениеЧтобы подать заявку на поставку сжиженного газа, жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо обратиться в администрацию сельского поселения.Гражданам льготных категорий для подачи заявки на поставку сжиженного газа нужно обращаться в администрацию сельского поселения или в управление социальной защиты населения администрации Нижнегорского района.Адрес: пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 10). Телефоны: +7-36550-2-12-71, +7-36550-2-16-37. График работы: пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сб., вс. – выходной.Банкоматы с возможностью выдачи наличныхПСБ – магазин "Крымский Смак" (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 16б) – во время работы генератора и при наличии интернета;ВТБ – центральный офис (пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87) – во время работы генератора и при наличии интернета.СбербанкПеречень услуг, которые оказывают сотрудники, аналогичен стационарным офисам Сбера.Аптеки, где доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии (при наличии интернета):Магазины, где можно купить продукты в период отключения светаАктуальное расписание общественного транспорта - по ссылкеТелефоны дежурно-диспетчерских служб· Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнегорского района (ЕДДС): +7-978-256-56-53 (круглосуточно);· горячая линия администрации Нижнегорского района: +7-978-502-67-31 (пн. – пт. с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00);· для жителей Нижнегорского района МУП "Вода Нижнегорья": +7-36550-2-10-36;· для жителей Нижнегорского района ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-918-47-08, +7-978-918-47-14; 8 800 506 00 04.· для жителей Нижнегорского района Нижнегорский РЭС ГУП РК "Крымэнерго": +7-36550-4-18-68; +7-36550-2-13-76; 8 800 506 0012 (республиканское отделение).*Данные предоставлены Министерством внутренней политики, информации и связи КрымаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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